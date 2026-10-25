Решението на Върховния съд да даде още 2 часа на избирателите да гласуват дойде по искане на щабовете и на двамата кандидати за президент - Луис Инасио Лула да Силва и Флавио Болсонаро

851 Снимка: БТА/АР

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Избирателните секции в Бразилия остават отворени за още 2 часа за оспорвания балотаж на президентските избори, след като Върховният съд даде в последния момент разрешение за удължаване на времето за гласуване, съобщиха световните агенции.

Около 159 милиона избиратели с право на глас трябва да решат дали над 80-годишният Луис Инасио Лула да Силва да спечели четвърти мандат, или да отстъпи властта на 45-годишния си съперник Флавио Болсонаро, който се бори за поста за първи път.

Решението на върховните магистрати бе постановено по искане на щаба на държавния глава Лула да Силва.

Същевременно американският президент Доналд Тръмп заяви пред журналисти, че наблюдава гласуването в южноамериканската държава.

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Първоначално вотът трябваше да приключи в 22 часа българско време, но щабът на Лула обвини местните власти в някои градове, че възпрепятстват достъпа на гласоподавателите до обществения транспорт. Болсонаро също поиска удължаване на времето за гласуване заради лошото време в някои райони.

Удължаването на изборния ден в Бразилия е изключително необичаен и рядък прецедент, коментират Би Би Си и Си Би Ес. Изборният процес в южноамериканската държава е един от най-стриктно регулираните и цифровизирани в света. От години гласуването се извършва чрез електронни урни, а изборният ден завършва в точно определен час (17:00 ч.) едновременно за всички часови зони в страната. Практиката показва, че часовете се спазват стриктно, а преброяването започва автоматично секунди след затварянето на секциите.

Флавио Болсонаро спечели първия тур по-рано този месец. Десният съперник на настоящия президент е син на бившия държавен глава Жаир Болсонаро, който получи 27-годишна присъда за опит за преврат след изборите през 2022 г.

Снимка: БТА

Тогава Жаир Болсонаро загуби от Лула с 1,8 процентни пункта.

Настоящият президент и неговата Работническа партия пък представят днешния вот като "битка за демокрация". Болсонаро-младши обвинява формацията на Лула в корупция и припомня мащабните финансови скандали, които разтърсват Работническата партия от години. Ожесточените нападки между двата лагера по време на предизборната кампания са отказали много избиратели да отидат до урните.

Бразилците имат избор дали да защитят националното знаме или това на САЩ на днешния втори тур на президентските избори, заяви след като гласува левият президент Луис Инасио Лула да Силва, цитиран от Франс прес.

Гласоподавателите трябва да изберат страна, в която знамето се уважава, каза той след като даде гласа си в своя избирателен район Сао Бернардо до Кампо, близо до Сао Пауло. Лула обвини своя съперник консерватор Флавио Болсонаро, че иска "да управлява с американското знаме".

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