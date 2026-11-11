Според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков президентът на Русия е "отворен за контакти с всички"

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Възможно е да се състоят разговори между канцлера Фридрих Мерц и руския президент Владимир Путин, след като в Абу Даби бе постигнато по-широкообхватно разбирателство за бъдещите преговори за Украйна, заяви днес говорител на германското правителство, цитиран от Ройтерс и БТА.

"Сега имаме постигнато разбирателство в Абу Даби за по-широките очертания. Това разбирателство в момента се споделя с руския президент. И на тази основа биха могли да се състоят разговори", каза говорителят в отговор на репортерски въпрос дали Мерц е готов да разговаря с Путин.

Руски, украински и американски официални представители проведоха двудневни разговори в Абу Даби с цел проучване на възможните стъпки за уреждане на конфликта в Украйна.

Германският говорител потвърди, че разбирателството в Абу Даби е било постигнато между европейски, американски и украински официални представители, а не с Русия и добави, че тези принципи ще повлияят на бъдещите разговори.

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"Руският президент Владимир Путин е отворен за контакти с европейци, включително с германския канцлер Фридрих Мерц", заяви по-рано прессекретарят на президента Дмитрий Песков, цитиран от "Интерфакс".

"Путин винаги е казвал и продължава да казва, че е отворен за контакти с всички. Включително с европейци. Абсолютно", каза Песков, коментирайки информацията, че Мерц е готов да се срещне с Путин на срещата на върха на Г-20.

Украинският президент Володимир Зеленски пък заяви, че Европа трябва да има място на масата за преговори за слагане на край на войната между Русия и Украйна и че САЩ трябва да окажат натиск върху Москва след тристранните мирни преговори в Абу Даби, предаде Ройтерс.

"Приоритетът на Украйна е да сложи край на войната колкото се може по-скоро с достоен мир. Ние смятаме, че Европа трябва да бъде представена на всеки етап от истинската дипломация", написа той в Екс, след като е бил информиран за срещата от украинските преговарящи в Абу Даби.

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