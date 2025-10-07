"Има някои хора, които не заслужават да получат грижи и ние ще се погрижим за тях по друг начин", каза Доналд Тръмп

158

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп предупреди, че няма да гарантира изплащането на заплатите на федералните служители за периода, в който е спряна работата на правителството, предаде Асошиейтед прес, като се позова на меморандум, разпространен от Белия дом.

Това противоречи на дългогодишната политика по отношение преустановилите работа държавни служители, които са около 750 000 на брой, съобщи БТА.

Най-дългото спиране на работата на американското правителство бе през 2019 г. и продължи 35 дни. След това Тръмп подписа закон, който гарантира, че федералните служители ще получават заплатите си за периодите на всякакви бюджетни блокади.

Но в разпространения във вторник меморандум на Службата за управление и бюджет на Белия дом се посочва, че замразените заплати трябва да се осигурят от Конгреса на САЩ, ако законодателният орган вземе такова решение в рамките на законопроект за държавното финансиране.

Мнозина виждат в този ход на републиканското правителство силова тактика и начин да се окаже натиск върху конгресмените да възобновят спряната от една седмица работа на правителството.

"Има някои хора, които не заслужават да получат грижи и ние ще се погрижим за тях по друг начин", каза Тръмп на събитие в Белия дом. Той добави, че изплащането на заплатите "зависи от тези, за които става въпрос".

Отказът да се изплащат заплати със задна дата на държавните служителите, някои от заемат длъжности с голямо значение, би бил явно отклонение от нормите и практиките и почти със сигурност би предизвикало завеждането на съдебни дела, коментира АП. Макар че в миналото федералните служители и военнослужещите често не са получавали заплати по време на бюджетни блокажи, след подновяване на работата на правителството те винаги са получавали обратно натрупалите се замразени възнаграждения.

