Бебе на 17 месеца и трима полицаи са сред пострадалите има и трима полицаи. Това съобщи на пресконференция началникът на полицията в Одеса Майкъл Герке. Той разкри, че нападателят, отвлякъл камион на пощенската служба на САЩ и започнал да стреля по случайно минувачи. Загинали са 7 души. Стрелецът е бил сам, въпреки първоначалната информация за съучастници.

Тексаският град Одеса се намира на около 32 км от Мидланд.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е бил информиран за нападението в Тексас от главния прокурор Уилям Бар, предават Франс прес и БТА. ФБР и други служби за опазване на реда се занимават с въпроса, съобщи президентът в Туитър.

Great job by Texas Law Enforcement and First Responders in handling the terrible shooting tragedy yesterday. Thank you also to the FBI, @GregAbbott_TX and all others. A very tough and sad situation!