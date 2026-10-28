След като едно студентско движение без ясен лидер свали от власт бившия президент Вучич, страната очаква да научи кого ще предложи за премиер и за други ключови министерски позиции

1579 Снимка: АР/БТА

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След като едно студентско движение без ясен лидер свали от власт бившия президент на Сърбия Александър Вучич на исторически предсрочни избори в неделя, страната очаква да научи кого ще предложи за премиер и за други ключови министерски позиции, когато сформира правителство.

Следват някои от най-известните кандидати от Студентската листа.

БИВШИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА ДЕЯН ШОШКИЧ, НА 59 ГОДИНИ

Деян Шошкич, икономист и професор във Факултета по икономика в Белградския университет, беше управител на централната банка между 2010 и 2012 г., преди да подаде оставка в знак на протест срещу законодателни промени, които според него компрометират независимостта на институцията. Той от години е отявлен опонент на правителството на Вучич.

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Шошкич, който беше запален мотоциклетист в младежките си години, но с времето се превърна в реформатор с мек тон, често е критикувал институционалната слабост на страната под управлението на Вучич. През 2021 г. той заяви, посочвайки понижаващите се резултати на Сърбия в международните показатели за прозрачност, че системната корупция в балканската страна е по-широко разпространена, отколкото в съседните страни, и тя възпира вътрешните и преките чуждестранни инвестиции. Вучич и неговата Сръбска прогресивна партия многократно са отричали обвиненията в корупция.

Шошкич казва, че едно разумно управление на публичните финанси ще създаде стабилна основа за трайно увеличение на заплатите и пенсиите.

Проправителствените медии критикуваха резултатите на Шошкич в централната банка, обвинявайки го, че е предизвикал обезценяване на динара по време на мандата си. Шошкич се защити, обяснявайки обезценяването като отражение по-скоро на задължителните промени в паричната политика, отколкото като личен неуспех.

Освен това, по време на предизборната кампания с цел повишаване на конкурентоспособността при износа Шошкич предложи коригиране или отслабване на обменния курс на динара, който има управляван плаващ курс спрямо еврото, за да станат местните стоки по-евтини в чуждестранните валути. Като алтернатива той предложи запазването на фиксиран силен обменен курс, но намаляване на разходите чрез орязване на заплатите.

КАРДИОЛОГЪТ И ПРОФЕСОР ИЛИЯ СЪРДАНОВИЧ, НА 55 ГОДИНИ

Снимка: Емил Чонкич/БТА

Илия Сърданович, практикуващ кардиолог, професор във Факултета по медицина в Университета в Нови Сад и запален колоездач, стана водещият кандидат на Студентското движение, когато листата с кандидатите беше завършена през септември.

Преминаването на Сърданович към политиката започна по време на водените от студентите антикорупционни демонстрации, където често се появяваше като публичен оратор. Лекарят се включи във велосипедната обиколка на движението под наслов "Защитници на конституцията" в северната област Войводина.

Сърданович участваше в кампанията с обещанието за децентрализирана здравна система "в услуга на гражданите и базирана на равенството на всички пациенти". В интервю за белградската новинарска агенция ФоНет Сърданович каза, че неговата политическа цел е изграждане на "по-добра Сърбия, нищо друго няма значение".

Той отказа покана от Вучич за участие в телевизионен дебат по време на кампанията.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща написа в мрежата Екс вчера, че е провел "добър" телефонен разговор със Сърданович, като добави, че приоритетът е да се сформира ново правителство без отлагане.

Някои от политиките на Сърданович не представляват рязка промяна от позициите на предишното правителство. Той подчерта, че позицията на Студентската листа е, че Косово, което обяви независимост от Сърбия през 2008 г., остава неразделна част от страната.

По време на кампанията той каза също, че интеграцията в Европейския съюз не е настоящ приоритет и че непосредственият фокус за бъдещата администрация трябва да останат вътрешните антикорупционни реформи и националното "екзистенциално оцеляване".

БИВШАТА БАСКЕТБОЛНА ЗВЕЗДА ДЕЯН БОДИРОГА, НА 53 ГОДИНИ

Снимка: Getty Images

Деян Бодирога, бивш капитан на югославския национален баскетболен отбор и настоящ президент на Евролигата, е един от най-известните публични оратори на Студентското движение. Той описа изборите миналата неделя като борба "за връщането на една страна, която е била похитена".

Навлизането в политиката е най-новата глава от живота на един човек, който приковава вниманието на нация, влюбена в баскетбола – от спечелването на две поредни световни титли на ФИБА през 1998 и 2002 г. и извеждането на тогавашния югославски национален отбор до сребърните медали на Олимпийските игри в Атланта през 1996 г. до заемането на ръководни постове в спортната администрация след оттеглянето му като състезател през 2007 г. и назначаването му за президент на Евролигата през 2022 г.

По време на предизборната кампания Бодирога се появяваше в студентски шествия и участваше в изпълнения на народни танци на открито в малки градчета. Феновете му често го приветстваха с лозунга от 1990-те години: "Ние имаме своя Бог, името му е Бодирога".

ПРОФЕСОРЪТ ПО ХИМИЯ РАДОМИР САИЧИЧ, НА 64 ГОДИНИ

Радомир Саичич, професор по органична химия и член на Сръбската академия на науките и изкуствата (САНУ), беше лицето на студентската изборна победа в неделя, когато се качи на подиума пред централата им, след като Вучич призна поражението си, за да приветства резултата като "победа на гражданите".

Той е специалист по медицинска химия, чиито проучвания са фокусирани върху синтеза на химиотерапевтични лекарства и антивирусни терапии, включително специален проект за КОВИД-19 в сътрудничество с института "Пастьор".

Саичич се присъедини към водените от студентите антикорупционни протести, които избухнаха след рухването през 2024 г. на козирката на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад. Той стана мишена на проправителствените таблоиди, след като подписа петиция с още 24 други учени, в която се настояваше за оставката на Вучич, а през май 2026 г. напусна изложба в галерията на САНУ в знак на протест срещу появата на министъра на културата Никола Селакович.

По време на кампанията той заяви пред насъбралото се множество, че Сърбия е "окупирана отвътре" и че е готов да постави "дори живота си" на разположение на Студентското движение.

Саичич каза също, че Косово е "временно окупирана територия" и че подкрепя енергийните връзки с Русия.

Политически анализатори и местни медии го сочат като възможен кандидат за президентските избори, които предстои да бъдат свикани в резултат на неотдавнашната оставка на Вучич от поста.

(Превод: Ваня Накова, БТА)

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