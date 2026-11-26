Екипажът на НИК 421 е открил претоварена дървена лодка с около 50–60 души и им е осигурил вода и храна въпреки тежките метеорологични условия

395 Снимка: БТА

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Екипажът на българския научноизследователски кораб "Св. св. Кирил и Методий" оказа помощ на претоварена лодка с мигранти край бреговете на Мароко. На борда ѝ имало между 50 и 60 души, на които българските моряци осигурили вода и хранителни продукти въпреки тежките метеорологични условия. Това съобщиха от Висшето военноморско училище (ВВМУ) "Н. Й. Вапцаров".

Вчера научноизследователският кораб е плавал в североизточната част на Атлантическия океан, западно от бреговете на Кралство Мароко, когато в 17:04 ч. българско време по международната автоматизирана система за радиоразпръскване на морска информация NAVTEX на мостика на кораба се получава сигнал от Морския спасително-координационен център на Мароко за претоварена лодка с мигранти (над 53 души), плаваща в района.

В сигнала се отправя молба към всички плавателни съдове, опериращи наблизо, да засилят вниманието си. В 17:05 ч. командирът на НИК 421 капитан II ранг Радко Муевски забелязва дървена лодка с 50-60 души на около три морски мили, разказват от ВВМУ.

Метеорологичната обстановка в района е доста тежка. Капитан Муевски докладва по телефона на началника на ВВМУ адмирал Калин Калинов за ситуацията и осъществява контакт с МСКЦ - Мароко. От дежурния оператор там са получени указания корабът да остане в района на лодката поради лошата метеорологична обстановка и опасността за хората в лодката.

По заповед на адмирал Калинов във ВВМУ веднага е развърната временна група за управление и контрол на НИК 421 и се извършва оценка на обстановката. Потърсена е експертна помощ от к.д.п. Александър Калчев, изпълнителен директор на Параходство "Български морски флот" АД.

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На командира на НИК 421 са изпратени указания корабът да се приготви за приемане на бедстващи хора на борда, посочват от ВВМУ.

Екипажът на българския плавателен съд маневрира около преустановилата движение лодка и води непрекъснато наблюдение на действията на хората на борда ѝ. В 20:24 ч. дежурният оператор в МСКЦ - Мароко указва на НИК 421 да извърши сближение с лодката, при възможност да предостави на хората на борда ѝ вода и хранителни продукти, след което да продължи по предварителния си курс.

Независимо от получените указания началникът на ВВМУ разпорежда "Св. св. Кирил и Методий" да остане в района.

В 20:30 ч. командирът на кораба докладва, че е изпълнил получените указания да предостави на хората в лодката вода и провизии и че поради лошите метеорологични условия маневрирането в района на лодката е силно затруднено и е рисково както за лодката, така и за кораба.

В 21:17 ч. от МСКЦ - Мароко указват на НИК 421 да продължи към крайната си дестинация, след като е осигурил вода и храна на хората, а на лодката с мигранти - която не се е намирала в бедствено положение - да продължи курса си към крайбрежието на Кралство Мароко, където мигрантите ще бъдат спасени.

От МСКЦ - Мароко изказват сърдечна благодарност за отделеното ценно време и за съдействието.

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