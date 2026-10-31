Аятолах Хаменей нареди незабавен отговор на всякаква вражеска заплаха
Върховният лидер на Иран е разпоредил също списъкът с военни цели на Ислямската република да бъде обновен
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Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей нареди на въоръжените сили на страната да реагират незабавно на "всякаква вражеска заплаха независимо от географското ѝ разположение", става ясно от изявление, публикувано на неговия канал в приложението Телеграм, цитирано от Ройтерс и БТА.
САЩ - Израел - Иран
Хаменей заяви, че Иран ще определи подходящото време, както и условията за прекратяването на "всяка нова военна или терористична вражеска атака".
Той разпореди и списъкът с военни цели на Ислямската република да бъде обновен, за да може американските и израелски "физически и нефизически обекти" да бъдат включени в обсега на иранските въоръжени сили.
Върховният лидер на Ислямската република призова също така армията да укрепи капацитетите на военното разузнаване, да увеличи производството на боеприпаси и оръжия за разузнавателни цели, поддържащи и бойни операции, както и да развие националните способности за отбрана.
Същевременно египетският министър на външните работи Бадр Абделати изрази сериозно безпокойство от възможността за нова ескалация на напрежението САЩ и Иран, като предупреди, че последиците могат да бъдат още по-разрушителни.
По думите му подновяването на военните действия няма да доведе до разрешаване на конфликта.
"Вторият етап ще бъде по-опасен, по-разрушителен и няма да доведе до нищо. Трябва да си извлечем поуки от миналото", подчерта египетският външен министър.
Постигнатото през юни временно споразумение не успя да осигури трайно прекратяване на огъня във войната с Иран, нито да възстанови нормалното корабоплаване през Ормузкия проток.
Впоследствие Техеран предложи на Вашингтон да премахне блокадата на иранските пристанища, като в замяна се ангажира да възстанови корабоплаването през стратегическия морски път в срок от седем дни.