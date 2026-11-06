Автобус с деца излетя в канавка във Франция, има пострадали в тежко състояние
Предната част на превозното средство е смачкана до неузнаваемост, съобщават френските медии
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Автобус с ученици е катастрофирал в Източна Франция, като местните власти съобщават за няколко пострадали, предаде Би Би Си.
Франция
Инцидентът е станал около 07:00 часа местно време (08:00 ч. българско време) в градчето Лан, разположено североизточно от Лион и на около 55 километра от границата с Швейцария.
Кметът на града Ив Кристин заяви пред френските медии, че превозното средство е "излязло от пътя и се е ударило в дърво в канавката". По думите му двама души от пътуващите са в състояние на сърдечен арест.
От префектурата на департамент Ен и Министерството на образованието потвърдиха за наличието на пострадали. Френският министър на образованието Едуар Жефре обяви, че в катастрофата са участвали ученици.
"Мислите ми са с учениците, попаднали в произшествието. Винаги е трудно, когато нашите деца стават жертва на инциденти от такова естество", коментира Жефре пред журналисти.
Министърът на транспорта Филип Табаро съобщи, че пътува по спешност към местопроизшествието.
Кадри, разпространени във френските медии, показват синьо-бял автобус, наклонен в крайпътна канавка, като предната му част е смачкана до неузнаваемост.
На място работят спасителни и медицински екипи, като е мобилизиран и хеликоптер за спешното транспортиране на най-тежко ранените до специализирана болница.