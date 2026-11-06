Предната част на превозното средство е смачкана до неузнаваемост, съобщават френските медии

1166 Снимка: AP/БТА

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Автобус с ученици е катастрофирал в Източна Франция, като местните власти съобщават за няколко пострадали, предаде Би Би Си.

Инцидентът е станал около 07:00 часа местно време (08:00 ч. българско време) в градчето Лан, разположено североизточно от Лион и на около 55 километра от границата с Швейцария.

Кметът на града Ив Кристин заяви пред френските медии, че превозното средство е "излязло от пътя и се е ударило в дърво в канавката". По думите му двама души от пътуващите са в състояние на сърдечен арест.

От префектурата на департамент Ен и Министерството на образованието потвърдиха за наличието на пострадали. Френският министър на образованието Едуар Жефре обяви, че в катастрофата са участвали ученици.

"Мислите ми са с учениците, попаднали в произшествието. Винаги е трудно, когато нашите деца стават жертва на инциденти от такова естество", коментира Жефре пред журналисти.

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Министърът на транспорта Филип Табаро съобщи, че пътува по спешност към местопроизшествието.

Кадри, разпространени във френските медии, показват синьо-бял автобус, наклонен в крайпътна канавка, като предната му част е смачкана до неузнаваемост.

На място работят спасителни и медицински екипи, като е мобилизиран и хеликоптер за спешното транспортиране на най-тежко ранените до специализирана болница.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.