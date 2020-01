Автобус с пътници падна в огромна дупка на улицата в китайския град Синин, столица на провинция Цинхай, съобщи Китайската централна телевизия.

Загинали най-малко 6 души, още 10 са обявени за изчезнали и най-вероятно те също са намерили смъртта си.

Six people died and 16 sustained injuries after a bus fell into a hole caused by a road cave-in in China's northwestern Qinghai province yesterday. Identification of the deceased is still underway, local authorities said. pic.twitter.com/94qi33XxRw

В час пик асфалтът на улица в град Синин е пропаднал, при което пълен с пътници автобус паднал наполовина в дупката, вътре попаднали и пешеходци. Катастрофата довела до експлозия, съобщава телевизията, цитирана от Франс прес и БТА.

Видеозапис, публикуван в сайта на изданието "Чайна нюз сървис", показва смаяни минувачи, които се отдръпват от дупката, отворила се в средата на улицата пред автобусна спирка. На записа се вижда автобусът, който е наполовина в дупката и е в почти вертикално положение.

6 bodies have been found in the a road cave-in in northwest #China's Qinghai Province. A bus fell into a hole caused by a road cave-in at around 5:36 p.m. on Monday. #Rescue work is still tensely ongoing now for the missing. The cause of the incident is not immediately clear. pic.twitter.com/G2lAz8OD0S