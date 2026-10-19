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Бомбената заплаха срещу самолета "Еърбъс А320" на авиокомпанията "Остриън Еърлайнс" по маршрут от Тел Авив за Виена, който кацна извънредно на летище София снощи, е отправена от австрийски гражданин, който не е бил на борда, съобщи израелският вестник Haaretz. 

Съгласно процедурите, изстребители МиГ- 29 на Военовъздушните сили са излетeли и са придружили самолета до кацането му на летището в София. Сформиран е работен щаб и отговорните институции са започнали проверка. 

 

Говорител на Австрийските авиолинии ("Остриън Еърлайнс" - AUA) съобщи, че заплахата е била направена срещу полет OS82, на борда на който е имало 51 пътници - младежка делегация, пътуваща за изказвания в Организацията на обединените нации, и шестима членове на екипажа.

Самолетът се е приземил безопасно в 20:42 ч. българско време, съобщиха от авиокомпанията.

Самолет от Тел Авив за Виена кацна извънредно в София след сигнал за бомба
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След приключване на проверката на самолета "Еърбъс" A320 пътниците са били прехвърлени на друг полет към австрийската столица.

Самолетът е излетял от София към крайната си дестинация в 2:43 ч. в понеделник и е кацнал във Виена безпроблемно.

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