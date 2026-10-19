Бомбената заплаха срещу самолета "Еърбъс А320" на авиокомпанията "Остриън Еърлайнс" по маршрут от Тел Авив за Виена, който кацна извънредно на летище София снощи, е отправена от австрийски гражданин, който не е бил на борда, съобщи израелският вестник Haaretz.
Съгласно процедурите, изстребители МиГ- 29 на Военовъздушните сили са излетeли и са придружили самолета до кацането му на летището в София. Сформиран е работен щаб и отговорните институции са започнали проверка.
Говорител на Австрийските авиолинии ("Остриън Еърлайнс" - AUA) съобщи, че заплахата е била направена срещу полет OS82, на борда на който е имало 51 пътници - младежка делегация, пътуваща за изказвания в Организацията на обединените нации, и шестима членове на екипажа.
Самолетът се е приземил безопасно в 20:42 ч. българско време, съобщиха от авиокомпанията.