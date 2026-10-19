Шофьорът на "Тойота Ленд Крузър" удря Хелън Хейнс на улицата пред нейния офис в щата Виктория, а премиерът Албанезе обяви, че се касае за умишлена атака

3049 Снимка: АП/БТА

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Опит за покушение над народен представител в Австралия. Атакуваната е австралийската независима депутатка Хелън Хейнс, на 65 години. Тя е в критично състояние, след като е била умишлено блъсната от автомобил пред офиса ѝ в град Уангарата, щата Виктория, съобщиха премиерът Антъни Албанезе и полицията, цитирани от Асошиейтед прес.

"Това не беше инцидент - изглежда е имало умишлено действие", заяви министър-председателят Албанезе пред австралийските медии, цитиран от Би Би Си. Той добави, че все още е твърде рано да се спекулира какви са били мотивите за предполагаемата атака. "Няма място за насилие в една демокрация", категоричен е премиерът на Австралия.

По данни на полицията 43-годишен мъж днес е връхлетял Хейнс с бял джип "Тойота Ленд Крузър" в 15:35 местно време, което е 05:35 британско време, съобщава полицията. Депутатката е откарана в болница с тежки наранявания, особено в долната част на тялото.

Шофьорът е бил задържан на мястото на инцидента с помощта на минувач. Полицията е открила и иззела нож от автомобила на извършителя на атаката. Засега не е ясно дали нападателят и депутатката са се познавали, нито какъв е бил мотивът за случилото се. Опитът за покушение е извършен на улицата пред нейната депутатска приемна в Уангарата, щата Виктория, а извършителят е от съседното градче Таравинги.

В разследването са включени и националните органи за борба с тероризма, в който влизат представители на полицията и разузнавателните служби. Полицията разследва дали става въпрос за умишлено нападение, но в същото време успокоява обществеността, че няма заплахи за сигурността, уточнява още Би Би Си.

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Лидерът на австралийската опозиция Ангъс Тейлър заяви, че е "дълбоко натъжен и разстроен" от новината. "Моля се за Хелън и мисля за нейното семейство и близки. Това е шокиращ ден за нашата нация. Никой не трябва да бъде обект на подобни нападения", заяви Тейлър. "Австралийците ще бъдат ядосани и ужасени от нападението срещу Хелън пред нейния избирателен офис в Уангарата", каза още той. Лидерът на опозицията е разговарял с премиера на Австралия и двамата са били единни в становището, че "политическото насилие" е категорично неприемливо.

Federal MP Helen Haines has been struck by a car outside her electoral office in Wangaratta. #9News understands the Member for Indi has lost her leg in the incident, in what is believed to be a possible targeted attack. https://t.co/FmTEkCeneW — cj (@cjkq9d) October 19, 2026

Атакуваната Хелън Хейнс представлява избирателния район Инди в австралийския парламент от 2019 г. През 2025 г. тя бе преизбрана за трети мандат.

Случаят отново насочи вниманието към сигурността на австралийските депутати. В страната политиците традиционно поддържат директен контакт с обществеността и обикновено работят без лична охрана, но заплахите срещу тях се увеличават.

През 2025 г. комисарят на Австралийската федерална полиция Криси Барет заяви, че заплахите срещу членове на парламента са се удвоили за три години. По данни на министъра на вътрешните работи Тони Бърк от юли 2025 г. до юни 2026 г. са регистрирани над 1000 заплахи срещу политици.

BREAKING: Federal MP Helen Haines was struck by a white Land Rover outside her electoral office on Murphy Street, Wangaratta, at approximately 3:30pm this afternoon. https://t.co/4liuY4HZ36 — (@suburbangrrl73) October 19, 2026

Във Великобритания убийства на политици също доведоха до засилване на мерките за сигурност. Лейбъристката депутатка Джо Кокс бе застреляна и намушкана с нож през 2016 г. от крайнодесен екстремист, а консервативният депутат Дейвид Еймс бе убит с нож през 2021 г. от нападател, вдъхновен от групировката "Ислямска държава".

През юли тази година бившият политик и участничка в риалити предавания Ан Уидекъм бе намерена убита с чук в дома си. Срещу мъж са повдигнати обвинения в убийство и престъпления, свързани с тероризъм.

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