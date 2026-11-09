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Добивът от едно от най-големите газови находища в кюрдския автономен регион в Северен Ирак е бил спрян след атака с дрон, предаде Ройтерс, като се позова на представители на местните власти.

Един безпилотен летателен апарат е поразил резервоар за втечнен петролен газ (пропан-бутан). В резултат в газовото находище "Хор Мор" е избухнал пожар, който още не е потушен, добавя БТА.

Хората, работещи в обекта, са били евакуирани. По първоначални данни сред тях няма пострадали.

Газовото находище осигурява гориво за производството на електроенергия. В резултат на атаката Иракски Кюрдистан е лишен от около 2,8 гигавата капацитет.

Никой не е поел отговорност за нападението.

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То обаче бе извършено, след като Ирак обяви, че е постигнал споразумение със САЩ за износ на петрол през Ормузкия проток.

Той е една от най-засегнатите страни от фактическото затваряне от Иран на този стратегически морски път, отбелязва Ройтерс.

Ирак се стреми да поддържа баланс в отношенията си със своя съсед и САЩ на фона на военната ескалация между тези двете държави.

Иран, от своя страна, предприе атаки срещу ирански кюрдски опозиционни групи, базирани в Иракски Кюрдистан. Проирански иракски фракции извършиха на по-ранни етапи от конфликта нападения срещу държави в района на Персийския залив, посочва Ройтерс.

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