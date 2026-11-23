За Баку пречка пред споразумение е преамбюлът на арменския основен закон, съдържащ препратка към документ от съветската епоха, призоваващ за обединение на Армения и Нагорни Карабах

211 Снимка: БТА/АР

Чуйте статията:

Армения публикува проект за нова конституция, с което направи важна стъпка към подписването на официално мирно споразумение със съседен Азербайджан, с който страната има дългогодишен конфликт, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Представянето на проекта поставя под натиск министър-председателя Никол Пашинян да постигне споразумение с Баку, след като през юни спечели нов мандат на избори, разглеждани до голяма степен като референдум за начина, по който той ръководи мирния процес.

"Залагам целия си политически, човешки и морален авторитет на това и заявявам, че след приемането на новата конституция не само ще подпишем и ратифицираме мирно споразумение с Азербайджан, но и ще постигнем институционален, траен и необратим мир", заяви Пашинян в обръщение към нацията малко след публикуването на проекта днес, предаде арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС.

Армения и Азербайджан, две съседни държави в Южен Кавказ, водят периодични войни от края на 80-те години на миналия век, предимно заради планинския регион Нагорни Карабах, който в продължение на десетилетия бе контролиран от етнически арменци, но беше отвоюван обратно от Азербайджан през 2023 г. при светкавична военна офанзива. През август миналата година двете страни подписаха съвместна декларация за мир с подкрепата на САЩ.

Оттогава те започнаха да възстановяват търговските си връзки и заявяват, че се намират в състояние на "реален мир".

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

За Азербайджан обаче основна пречка пред подписването на официално споразумение остава преамбюлът на арменската конституция, който съдържа препратка към друг документ от съветската епоха, призоваващ за обединението на Армения и Нагорни Карабах, който тогава е автономна област в състава на тогавашния съветски Азербайджан.

Предложеният проект за нова конституция пренаписва преамбюла и премахва препратката, срещу която Баку възразява.

Висок залог за премиера Пашинян

Арменският министър-председател Никол Пашинян обеща да подаде оставка, ако арменските граждани отхвърлят новата конституция на референдум. Това би довело до предсрочни избори, на които той обеща да не се кандидатира.

За да осигури необходимото мнозинство от две трети за свикване на конституционен референдум, Пашинян трябва да убеди поне шестима опозиционни депутати да подкрепят неговата управляваща партия "Граждански договор".

Новата конституция ще бъде подложена и на обществено обсъждане.

Основните опозиционни партии в Армения засега отхвърлят проекта.

В навечерието на изборите през юни Пашинян бе подложен на вълна от критики от опозицията и част от обществото. Те го обвиняват, че е капитулирал пред Азербайджан, особено след военната операция на Баку през 2023 г., при която Азербайджан си върна контрола над Нагорни Карабах и която принуди почти цялото етническо арменско население на територията да избяга в Армения.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.