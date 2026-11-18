Арестуваха в Солун 3 жени от България, сменили 6 пъти имената си, за да продължават да крадат
Случаят буди безпокойство у гръцките правоохранителни органи, тъй като промяната на личните данни може да затрудни идентифицирането на лица, разследвани за престъпления в различни държави
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Три жени от България на възраст 43, 34 и 50 години са били задържани в понеделник следобед в центъра на Солун от служители на мотоциклетното полицейско подразделение "Зита" за кражба на портфейла на 65-годишна чуждестранна гражданка в автобус на градския транспорт. В едната от задържаните е била открита и иззета сумата от 450 евро, съобщи гръцкото издание "Прото тема", позовавайки се на полицията.
Балканите
Според информацията в хода на установяването на самоличността им гръцките власти са потърсили съдействие от българските власти. При проверката е установено, че жените са били разследвани и преди за кражби на портфейли, като са сменяли собствените и фамилните си имена повече от шест пъти и са получавали нови лични карти в България.
Според сведенията, предоставени на гръцките власти, при определени условия процедурата за промяна на името в България може да бъде извършена за сравнително кратък срок, пише още изданието, цитирано от БТА.
Според "Прото тема" случаят буди безпокойство у гръцките правоохранителни органи, тъй като промяната на личните данни може да затрудни идентифицирането на лица, разследвани за престъпления в различни държави.
Сътрудничеството с българските власти е било от решаващо значение за установяването на самоличността на жените, пише още изданието.