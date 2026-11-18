Случаят буди безпокойство у гръцките правоохранителни органи, тъй като промяната на личните данни може да затрудни идентифицирането на лица, разследвани за престъпления в различни държави

2966 Снимка: iStock by Getty Images

Чуйте статията:

Три жени от България на възраст 43, 34 и 50 години са били задържани в понеделник следобед в центъра на Солун от служители на мотоциклетното полицейско подразделение "Зита" за кражба на портфейла на 65-годишна чуждестранна гражданка в автобус на градския транспорт. В едната от задържаните е била открита и иззета сумата от 450 евро, съобщи гръцкото издание "Прото тема", позовавайки се на полицията.

Според информацията в хода на установяването на самоличността им гръцките власти са потърсили съдействие от българските власти. При проверката е установено, че жените са били разследвани и преди за кражби на портфейли, като са сменяли собствените и фамилните си имена повече от шест пъти и са получавали нови лични карти в България.

Според сведенията, предоставени на гръцките власти, при определени условия процедурата за промяна на името в България може да бъде извършена за сравнително кратък срок, пише още изданието, цитирано от БТА.

Според "Прото тема" случаят буди безпокойство у гръцките правоохранителни органи, тъй като промяната на личните данни може да затрудни идентифицирането на лица, разследвани за престъпления в различни държави.

Сътрудничеството с българските власти е било от решаващо значение за установяването на самоличността на жените, пише още изданието.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.