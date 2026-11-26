Акцията била планирана при изключителни мерки за сигурност, подозират участие на цяло българско семейство

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Британската полиция арестува трима българи - двама мъже и една жена, при спецакция срещу разпространението на кристален метамфетамин в Северен Лондон, съобщава вестник "Дейли мейл".

При паралелен обиск на съседна улица е задържан още един мъж, като и двата адреса се свързват с предполагаема семейна престъпна група от България. Операциите са проведени след месеци разследване от страна на лондонската полиция.

Униформените нахлули малко след 07:00 часа сутринта в двете къщи, разположени на по-малко от 800 метра една от друга, като разбили двойно заключените врати с тежък 16-килограмов стоманен таран.

Акцията била планирана при изключителни мерки за сигурност. Заради опасността от взрив при нелегалното производство на метамфетамин пред сградите в готовност чакали линейки и пожарни, а униформените получили заповед да оставят електрошоковите си пистолети, за да не предизвикат експлозия.

Щом вратата на първия дом поддала, жена вътре се опитала да изхвърли плик с вещество. Един от полицаите обаче реагирал мигновено, а лабораторните тестове трябва да докажат дали става дума за кристален метамфетамин.

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При последвалия обиск разследващите открили лист с имена и числа, лекарства, както и кутия за обувки, пълна с пари в брой. В къщата имало осем възрастни и едно малко дете, а тримата българи били изведени с белезници по подозрение за притежание и разпространение на опасни наркотици.

На втория адрес полицаите задържали още един мъж - за разпространение на тежки наркотици, незаконно оръжие и бойни патрони. В жилището му били намерени меч, електрошоков пистолет, замаскиран като фенерче, и контейнер с течен нитазен - изключително опасен синтетичен опиоид, стотици пъти по-силен от морфина.

Заснет от полицейска камера, заподозреният се опитал да се оправдае с думите: "Всичко, което намерите, не е мое". Срещу задържаните все още не са повдигнати официални обвинения.

Според "Дейли мейл" акцията удря директно по опитите на балкански престъпни банди да залеят Великобритания с евтин кристален метамфетамин, след като уличната му цена на Острова е паднала от 260 на около 60 паунда за грам, а престъпленията с този наркотик в Англия и Уелс са се удвоили.

След операцията инспектор Джейк Банджи отправи ясно предупреждение: "Независимо дали внасяте, доставяте или произвеждате наркотици, ние ще ви намерим и ще ви потърсим отговорност".

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.