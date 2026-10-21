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Гръцката полиция разби престъпна група, откраднала 25 километра медни кабели, съобщава електронното издание на гръцкия в. "Катимерини", цитирано от БТА.

Балканите

По случая са арестувани 13 души. Сред задържаните има граждани на България, Албания, Гърция и Бангладеш.

Според информация на Си Ен Ен Гърция по случая се издирват още шест души.

Кабелите са откраднати от съоръжения на френска компания в района на Атина.

Стойността на откраднатите кабели в 1 милион евро. Според информация на полицията престъпната група е действала в нощните часове през март и април тази година.

В началото на 2025 година бяха откраднати 2700 кг кабели от аерогарата в София, като по случая обвиняемите бяха седем души.

Стойността на откраднатите кабели възлизаше на 3986,93 лв.

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В края на декември 2024 година пък българска организирана престъпна група, действала на територията на три провинции във Федерална Република Германия и извършвала кражби на силови кабели от германските железници, кабели от различни строителни обекти и складове, беше задържана при международна операция под егидата на Европол и Евроджъст.

Общата стойност на откраднатите кабели надхвърляше 1 000 000 евро.

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