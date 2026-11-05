Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Високопоставен представител на Обединената листа - едната от двете арабски формации в израелския парламент, изрази готовност за формиране на управляваща коалиция, за да бъде свален от власт премиерът Бенямин Нетаняху, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

АП отбелязва, че би било прецедент арабски политически сили да съставят правителство с израелски формации, доминирани от евреи.

"Искаме да предприемем стъпки, каквито не сме правили в миналото, за да отстраним това престъпно правителство", каза пред агенцията Ахмад Тиби, дългогодишен депутат в израелския парламент.

Подобно партньорство обаче може да бъде политически рисковано и за двете страни, отбелязва АП. За Обединената листа това би означавало да подкрепи правителство, от което едва ли може да се очаква да сложи край на войните на Израел или да ограничи разрастването на еврейските селища на окупирания Западен бряг. От гледна точка на политическите противници на Нетаняху една такава коалиция би означавала съюз с партии, които не само критикуват израелската политика, но и отхвърлят идентичността на Израел като еврейска държава.

Крайнодесен израелски министър призова да бъдат арестувани лидерите на арабските партии
Виж още Крайнодесен израелски министър призова да бъдат арестувани лидерите на арабските партии

На арабите се пада дял от една пета от населението на Израел. На парламентарните избори, произведени в края на миналия месец, двете арабски коалиции - Обединената листа и РААМ, спечелиха общо рекордните 19 места (съответно 11 и 8) в 120-членния Кнесет (еднокамарен законодателен орган). Това ги превръща в ключов фактор при опитите за съставяне на правителство, при условие че нито един от двата големи политически блока няма да има мнозинство, посочва АП.

Коалицията на Нетаняху е първа, но с 53 депутати - по-малко от необходимите за мнозинство 61. Блокът на Гади Айзенкот разполага с 48 места и на теория би могъл да формира кабинет с арабските формации или поне да разчита на тяхната подкрепа, за да състави правителство на малцинството. Някои от партиите, които влизат в коалицията на Айзенкот, обаче са против сътрудничеството с Обединената листа и РААМ, обобщава АП.

Формацията на Ахмад Тиби отхвърля идентичността на Израел като еврейска държава и призовава за равни права за всички граждани на страната. Иначе Обединената листа е готова на сътрудничество с израелски партии, които подкрепят създаването на палестинска държава, която да включва окупираните по време на Шестдневната война през юни 1967 г. Западен бряг на река Йордан, Източен Йерусалим и ивицата Газа, отбелязва АП.

Вчера израелският президент Ицхак Херцог започна двудневни консултации с политическите сили след изборите на 27 октомври.

 

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Подлезът до Борисовата градина отново ще бъде домакин на градско събитие - с музика, изкуство и интерактивни преживявания Лайф
Подлезът до Борисовата градина отново ще бъде домакин на градско събитие - с музика, изкуство и инте...
7078
Извънземният Насар спечели четвърта световна титла на 22, рекордите отново валят Корнер
Извънземният Насар спечели четвърта световна титла на 22, рекордите отново валят
19239
Кабинетът въвежда акциз за най-мощните коли на дизел и бензин - от 500 до 6000 евро Бизнес
Кабинетът въвежда акциз за най-мощните коли на дизел и бензин - от 500 до 6000 евро
29626
Центрове за данни с изкуствен интелект започват да използват стари самолетни двигатели за ток IT
Центрове за данни с изкуствен интелект започват да използват стари самолетни двигатели за ток
3664
Анри Троая - великият биограф на величията Impressio
Анри Троая - великият биограф на величията
2014
Най-готиният квартал в света е стар и несъвършен: Защо младите се умориха от лъскавите градове URBN
Най-готиният квартал в света е стар и несъвършен: Защо младите се умориха от лъскавите градове
10284
Този курорт е като Малдивите, но по-евтин и съвсем близо до България Trip
Този курорт е като Малдивите, но по-евтин и съвсем близо до България
6818
Вкусовете, които обичаме, се променят заедно с нас: Защо над 80% от българите остават верни на любимите си храни? Вкусотии
Вкусовете, които обичаме, се променят заедно с нас: Защо над 80% от българите остават верни на любим...
5619
4 зодии, които могат да спрат да обичат за една нощ Zodiac
4 зодии, които могат да спрат да обичат за една нощ
1244
Валежите спират навсякъде утре, но ще бъде мъгливо, с по-студени утрини Времето
Валежите спират навсякъде утре, но ще бъде мъгливо, с по-студени утрини
3127