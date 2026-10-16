Досега осигуряваме 80% от външната подкрепа за Украйна, но има спешна нужда от други партньори, заяви Урсула фон дер Лайен

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Наблюдаваме саботажи и чести нарушения на териториални води и въздушното пространство на ЕС от страна на Русия, и това няма да остане без отговор, каза днес председателят на Европейския съвет Антонио Коща на съвместна пресконференция с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след двудневното заседание на лидерите на държавите от ЕС в Брюксел.

Подкрепяме всички искрени усилия за постигането на мир в Украйна, но за съжаление руските действия сочат към ескалация, добави той. Решимостта ни да останем до Украйна е по-силна от когато и да било, посочи Коща.

Обсъждаме с Украйна и САЩ как да прекратим войната, никой не иска мир повече от украинците, наш дълг е да им помогнем да постигнат справедлив и траен мир, заяви Фон дер Лайен. Докато войната продължава, финансовите нужди на Украйна ще растат. Досега ЕС осигурява 80 на сто от външната подкрепа, но има спешно има нужда други партньори да се включат, добави тя.

По повод цените на енергията Фон дер Лайен призова за по-бързо заместване на вносните изкопаеми горива с електричество, произведено в ЕС.

Тя отчете, че от началото на военните действия в Близкия изток през февруари тази година цената на газа се е повишила със 145 на сто, а на дизела - с 200 процента.

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We have had a long and dense European Council. After these two days of discussions, the way ahead is clearer. We will continue to deliver ↓ https://t.co/zwOkjjV6Np — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 16, 2026

Председателят на ЕК обяви намерение за предприемане на различни мерки, сред които увеличаване на броя на европейските рафинерии. Според нея има огромни неизползвани възможности за подобряване на европейските електропреносни мрежи.

Фон дер Лайен съобщи, че ЕК ще предложи до края на годината възможности за държавите от ЕС да реагират бързо в случай на криза с миграцията по външните граници, предаде кореспондентът на БТА в Брюксел.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.