Ограниченията са влошили способността на Киев да се отбранява от руските дронове и ракетни атаки, изтъкват републиканци и демократи

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Американски сенатори настояват за разследване на ограниченията върху Starlink в Украйна, съобщава ВВС.

Медията посочва, че сенатори от Републиканската и Демократическата партия са подписали писмо, в което изискват спешно да бъде разследвано прекъсването на сателитната комуникационна система на SpaceX - Starlink в Украйна.

Starlink е жизненоважен инструмент, който позволява на Киев да насочва дронове към руски цели и да защитава собственото си небе, се посочва в документа.

В писмото, изпратено в четвъртък, до генералния инспектор на Министерството на отбраната на САЩ, сенаторите казват, че са "сериозно загрижени" от съобщенията за ограничения на скоростта на Starlink в Украйна между 12 и 14 октомври.

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Сенаторите призовават генералния инспектор на Министерството на отбраната на САЩ да установи какви са причините за ограниченията и дали възникналите проблеми са засегнали обмена на разузнавателна информация и предупрежденията за въздушни заплахи.

В писмото се посочва, че ограниченията са влошили способността на Украйна да провежда отбранителни операции срещу руски дронове и ракетни атаки срещу гражданска инфраструктура.

Starlink, която е собственост на SpaceX на Илон Мъск, ограничи скоростта във вторник вечерта до 100 мили в час (160 км/ч), което означава, че всяко оръжие, което се движи по-бързо от това, губи връзка с мрежата.

Сенаторите също така казват, че са "дълбоко загрижени" от съобщенията за смущения или "бъгове", засягащи способностите за споделяне на разузнавателна информация и предупреждение за заплахи, на които разчита Украйна.

"Особено сме обезпокоени от инциденти, при които американски дипломатически и военни служители, както и служители по сигурността, не са успели да стигнат до определените за целта укрития по време на руски въздушни нападения", се посочва още в документа.

"Предвид потенциално смъртоносните последици, тези инциденти изискват незабавно разследване", допълват сенаторите.

Сред подписалите писмото са сенаторите републиканци Том Тилис, Сюзън Колинс, Лиза Мурковски и Джон Корнин, както и сенаторите от Демократическата партия Ричард Дърбин, Джак Рийд, Ричард Блументал и Кристофър Кунс.

Собственикът на SpaceX Илон Мъск изказа предположение, че зад забавянето на скоростта на комуникациите стои правителството на САЩ.

В сряда Мъск написа в платформата X, че "системите Starshield са собственост на правителството на САЩ и се контролират от него. Всички ограничения върху скоростта или използването се определят от американските военни, а в крайна сметка - и от президента на САЩ".

Starlink е гражданска услуга, която използва сателити в ниска околоземна орбита за осигуряване на достъп до интернет, особено в отдалечени райони. Starshield, която разчита на мрежата на Starlink, е предназначена за правителствени и военни нужди. И двете са собственост на компанията SpaceX на Мъск.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обвини САЩ, че са спрели споделянето на разузнавателна информация, за да окажат натиск върху Киев да прекрати атаките срещу руски енергийни обекти.

В четвъртък Зеленски заяви, че атаките на Украйна ще продължат, след като Русия продължи да нанася удари по енергийната инфраструктура на страната, независимо от обявената от Тръмп в неделя енергийна сделка.

ВВС припомня, че тази сделка бе последното усилие на Тръмп да намали цените на горивата преди междинните избори в САЩ.

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