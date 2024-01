Жена беше спасена, след като прекара почти 15 часа върху преобърнатия си пикап по средата на река в САЩ. Действието се разиграва в Ливърмор, щата Калифорния.

Жената решава да прекоси с автомобила си поток, който заради поройните дъждове от началото на седмицата е станал много пълноводен. Течението повлича колата и тя се преобръща. Тя успява да се покатери върху нея, губи всичките си вещи, включително и мобилния си телефон. Забелязва я човек, къмпингуващ в района, и вика помощ.

Спасителните екипи идват с хеликоптер и пожарна кола. Разтърсващи кадри, публикувани онлайн, показват как жената е изтеглена на хеликоптера. Тя е откарана в болница с леки наранявания.

At 10:06a.m., Alameda County Fire Department responded to a call where a women’s small truck got swept into Del Valle Creek in Livermore. She had been there since 7:00p.m. Monday night.

A CHP did a helicopter rescue. She was cold and in good condition. pic.twitter.com/lu9OomT41K