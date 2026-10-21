"ЕС престана да бъде обединение на суверенни държави", каза съпредседателят на АзГ Алис Вайдел

5866 Снимка: Soeren Stache/DPA via AP, Pool/БТА

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Крайнодясната "Алтернатива за Германия" представи предложения за радикални промени в ЕС, включително европейските депутати повече да не бъдат избирани пряко, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"ЕС престана да бъде обединение на суверенни държави", каза съпредседателят на АзГ Алис Вайдел на пресконференция в Европейския парламент в Страсбург.

Тя разкритикува Европейската комисия, изпълнителното тяло на ЕС, което не се избира пряко, че е единствената европейска институция, имаща право на общоевропейски законодателни инициативи, а това по думите на Вайдел е "огромно нарушение на демократичния процес на вземане на решения".

"Ето затова казваме, че трябва да преизградим ЕС и да върнем компетенциите на националните парламенти и правителства", посочи Вайдел.

Тя призова държавите от Съюза да имат правото да напускат общоевропейските договори и посочи като пример Шенгенското споразумение за безвизово пътуване в рамките на блока.

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Ако Шенгенската зона не работи, Германия трябва да може да я напусне и да защити границите си, каза лидерът на АзГ.

В документа на "Алтернатива за Германия" за европейската политика е предвидено евродепутатите да бъдат назначавани от националните парламенти, а не да ги избират пряко европейските граждани.

Допълва се, че Европейският съвет, който е съставен от лидерите на 27-те държави от ЕС, трябва стане "основният орган за вземане на решения".

Стратегическият документ съдържа призив и за "коренна промяна" на системата на еврото, а като причина се посочва структурен дисбаланс. АзГ настоява правомощията на Европейската централна банка (ЕЦБ) да бъдат строго ограничени до първоначалния ѝ мандат, който е да се грижи за ценовата стабилност. Освен това партията иска гласът на Германия в Управителния съвет на ЕЦБ да има по-голяма тежест.

През август Вайдел обеща да извади Германия от еврозоната, ако АзГ дойде на власт.

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