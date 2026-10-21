Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Крайнодясната "Алтернатива за Германия" представи предложения за радикални промени в ЕС, включително европейските депутати повече да не бъдат избирани пряко, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Европа

"ЕС престана да бъде обединение на суверенни държави", каза съпредседателят на АзГ Алис Вайдел на пресконференция в Европейския парламент в Страсбург.

Тя разкритикува Европейската комисия, изпълнителното тяло на ЕС, което не се избира пряко, че е единствената европейска институция, имаща право на общоевропейски законодателни инициативи, а това по думите на Вайдел е "огромно нарушение на демократичния процес на вземане на решения".

"Ето затова казваме, че трябва да преизградим ЕС и да върнем компетенциите на националните парламенти и правителства", посочи Вайдел.

Тя призова държавите от Съюза да имат правото да напускат общоевропейските договори и посочи като пример Шенгенското споразумение за безвизово пътуване в рамките на блока.

Ако Шенгенската зона не работи, Германия трябва да може да я напусне и да защити границите си, каза лидерът на АзГ.

В документа на "Алтернатива за Германия" за европейската политика е предвидено евродепутатите да бъдат назначавани от националните парламенти, а не да ги избират пряко европейските граждани.

Допълва се, че Европейският съвет, който е съставен от лидерите на 27-те държави от ЕС, трябва стане "основният орган за вземане на решения".

Стратегическият документ съдържа призив и за "коренна промяна" на системата на еврото, а като причина се посочва структурен дисбаланс. АзГ настоява правомощията на Европейската централна банка (ЕЦБ) да бъдат строго ограничени до първоначалния ѝ мандат, който е да се грижи за ценовата стабилност. Освен това партията иска гласът на Германия в Управителния съвет на ЕЦБ да има по-голяма тежест.

През август Вайдел обеща да извади Германия от еврозоната, ако АзГ дойде на власт.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4431
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10132
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
12224
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1528
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2383
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5503
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2303
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3881
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1517
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
432