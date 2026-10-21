"Алтернатива за Германия" предлага кардинално преустройство на ЕС
"ЕС престана да бъде обединение на суверенни държави", каза съпредседателят на АзГ Алис Вайдел
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Крайнодясната "Алтернатива за Германия" представи предложения за радикални промени в ЕС, включително европейските депутати повече да не бъдат избирани пряко, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Европа
"ЕС престана да бъде обединение на суверенни държави", каза съпредседателят на АзГ Алис Вайдел на пресконференция в Европейския парламент в Страсбург.
Тя разкритикува Европейската комисия, изпълнителното тяло на ЕС, което не се избира пряко, че е единствената европейска институция, имаща право на общоевропейски законодателни инициативи, а това по думите на Вайдел е "огромно нарушение на демократичния процес на вземане на решения".
"Ето затова казваме, че трябва да преизградим ЕС и да върнем компетенциите на националните парламенти и правителства", посочи Вайдел.
Тя призова държавите от Съюза да имат правото да напускат общоевропейските договори и посочи като пример Шенгенското споразумение за безвизово пътуване в рамките на блока.
Ако Шенгенската зона не работи, Германия трябва да може да я напусне и да защити границите си, каза лидерът на АзГ.
В документа на "Алтернатива за Германия" за европейската политика е предвидено евродепутатите да бъдат назначавани от националните парламенти, а не да ги избират пряко европейските граждани.
Допълва се, че Европейският съвет, който е съставен от лидерите на 27-те държави от ЕС, трябва стане "основният орган за вземане на решения".
Стратегическият документ съдържа призив и за "коренна промяна" на системата на еврото, а като причина се посочва структурен дисбаланс. АзГ настоява правомощията на Европейската централна банка (ЕЦБ) да бъдат строго ограничени до първоначалния ѝ мандат, който е да се грижи за ценовата стабилност. Освен това партията иска гласът на Германия в Управителния съвет на ЕЦБ да има по-голяма тежест.
През август Вайдел обеща да извади Германия от еврозоната, ако АзГ дойде на власт.