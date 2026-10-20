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Крайнодясната "Алтернатива за Германия" (АзГ) иска да премахне пряко избрания Европейски парламент, да намали ролята на Европейската комисия и да позволи на Берлин да се откаже от общите политики на ЕС.

Европа

Това е записано в политическата програма на партията, която лидерът ѝ Алис Вайдел ще представи в ЕП в Страсбург утре следобед, на събитие, озаглавено "Нашата нова сделка за Европа", пише POLITICO.

В документа, получен от брюкселското издание, се казва, че АзГ първоначално няма да се стреми Германия да напусне ЕС или еврозоната. Вместо това партията иска да предоговори договорите на ЕС и да намали правомощията, институциите и бюджета на блока.

Партията иска да замени преките избори за Европейски парламент с делегати, назначени от националните парламенти, да намали ролята на Европейската комисия до чисто административна и да прехвърли вземането на решения в националните столици. Тя също така иска да замени върховния съд на ЕС с арбитражен трибунал.

Планът предвижда съкращаване и ограничаване на бюджета на ЕС, замразяване на броя на персонала и премахване на агенциите. АзГ възнамерява използва правото на Германия вето, за да премахне приходите от ДДС и данъци върху пластмасите и да заплаши да спре вноските на Берлин в общия бюджет, за да наложи реформите, които изисква. "Ако Брюксел откаже пътя на реформите, това вето ще бъде използвано за блокиране на бъдещо законодателство за финансиране от ЕС и драстично намаляване на вноските на Германия", се казва в плана.

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АзГ също така иска да даде на по-големите икономики от еврозоната повече право на глас в Европейската централна банка, давайки на Германия думата по паричната политика, както и да отхвърли дигиталното евро.

Берлин трябва да търси изключения от правилата на ЕС относно миграцията, данъчното облагане, социалната политика, отбраната и общите заеми, твърди партията. Ако зелените политики на ЕС не бъдат премахнати и не настъпят съществени промени в индустриалната, селскостопанската и финансовата политика, ще се търси и възможност за неучастие в тези области.

Документът определя 2029 г., когато ще се проведат следващите избори за Европейски парламент и федерални избори в Германия, като момент за започване на прилагането на реформите.

Ако реформите ѝ се провалят, АзГ заявява, че ще подложи Германия на референдум за членството в ЕС.

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