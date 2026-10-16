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Руският вицепремиер Александър Новак заяви пред репортери в кулоарите на "Руската енергийна седмица", че петролните компании засилват защитата на рафинериите в страната срещу атаки на украински дронове, като работят заедно с Министерството на отбраната за подобряване на сигурността.

Русия на Путин

Собствениците на петролни рафинерии осигуряват собствена пасивна защита и си сътрудничат с военните за укрепване на противовъздушната отбрана, каза Александър Новак в отговор на журналистически въпрос, пише руското издание "РБК Дейли".

Новак разказа на журналистите как се осигурява сигурността на нефтените рафинерии.

"Има две направления. Първо, укрепване на системата за противовъздушна отбрана. Министерството на отбраната работи с компании, които също осигуряват финансиране за необходимото оборудване за противовъздушна отбрана. Това е активна отбрана. Второ, компаниите самостоятелно осигуряват пасивна защита. Различни конструкции осигуряват защита срещу атаки на безпилотни летателни апарати", каза Новак.

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Новак съобщи още, че капацитетът за производство на дизел на руските рафинерии е два пъти по-висок от необходимия, дори като се отчитат ремонтите, и ще бъде достатъчен за износ. Той заяви, че въпросите, свързани с превоза на товари, застраховките и доставките на дизел за Съединените щати, по същество вече са решени.

"Като се има предвид, че санкциите върху доставките на дизел за Съединените щати са отменени за шест месеца, няма пречки", цитира Новак друго руско издание - "Ведомости".

На 9 октомври американският президент Доналд Тръмп обяви "енергийна сделка" с Русия.

В платформата си "Трут соушъл" Тръмп съобщи, че е разговарял с руския държавен глава Владимир Путин и е постигнал споразумение за доставката на руско дизелово гориво за американския и световния пазар.

"Току-що приключих изключително успешен разговор с президента на Русия Владимир Путин, в която беше постигнато съгласие, че Русия незабавно ще достави над 300 000 тона дизелово гориво на американския и световния пазар, още 500 000 тона през месец ноември и 1 000 000 тона веднага след това", обяви президентът на САЩ.

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