В съобщения в социалните мрежи се твърди, че отправна точка за безпилотните устройства е бил албанският град Вльора

708 Снимка: БТА

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Албанското външно министерство излезе с официална позиция, в която отхвърля появилите се твърдения за използване на територията ѝ за пускане на дронове при снощната атака край либийския град Бенгази, при която бе потопен руски военен кораб, предаде АТА, цитирана от БТА.

"Взехме под внимание съобщенията, в които се твърди, че атаката с морски дрон срещу руска корвета е била извършена от албанска територия. Въпросните съобщения са неточни и не отразяват фактите. Албания не е била замесена в този инцидент и нейната територия нито е била използвана, нито е била предоставяна за изстрелването или улесняването на подобна атака. Категорично отхвърляме тези обвинения, които са представени без проверими доказателства. Призоваваме отговорните за разпространението им да коригират информацията и да проявяват точност, дължима грижа и отговорност при отразяването на въпроси с такава чувствителност", се казва в позицията на албанското външно министерство, която беше споделена и в официалните профили на институцията в социалните мрежи.

Подобни твърдения бяха разпространени от анонимен източник, цитиран от профила "Клаш Репорт" (Clash Report) в социалната мрежа Екс, а по-късно версията беше разпространена и от профила на платформата "Вижънър" (Visioner) в същата мрежа, придружена от графика, на която като отправна точка на морските дронове, участвали в атаката, е посочен албанският град Вльора.

Подобни твърдения се появиха и в други чуждестранни медии, включително в материал на турския новинарски сайт Хаберлер.

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Междувременно Асошиейтед прес съобщи, позовавайки се на двама неназовани либийски военни представители, че според първоначалното разследване украински морски дронове са били изстреляни от база, използвана от украински сили в Западна Либия.

В същото време украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че Киев стои зад атаката в Бенгази, като посочи, че украинските сили са използвали седем морски дрона украинско производство при операцията.

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