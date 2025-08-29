Агенцията за обществено здраве на САЩ снощи изпадна в състояние на шок, след като Белият дом предприе действия за отстраняване на директора на Центъра за контрол и превенция на заболяванията и замяната му с настоящия заместник на министъра на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши, предаде Асошиейтед Прес.

Робърт Ф. Кенеди уволни Комисията по ваксините на САЩ
Виж още Робърт Ф. Кенеди уволни Комисията по ваксините на САЩ

Кризата предизвика тревога сред представителите и на двете основни американски партии, тъй като Кенеди се опитва да прокарва политики срещу ваксините, които противоречат на дългогодишни научни изследвания.

Двама представители на администрацията заявиха, че Джим О'Нийл, вторият по ранг служител в министерството на здравеопазването и социалните услуги, ще замени Сюзан Монарес, дългогодишен правителствен служител и учен. О'Нийл е бивш инвестиционен мениджър, който е работил и във федералното министерство на здравеопазването по времето на президента Джордж Буш, но няма медицинско образование.

Очаква се конфликтът да достигне връхната си точка през следващите седмици, тъй като ключов консултативен комитет, в който Кенеди назначи скептично настроени срещу ваксините членове, се очаква да издаде нови препоръки относно имунизациите, посочва АП. Очаква се комитетът да преразгледа стандартните детски ваксини срещу морбили, хепатит и други заболявания.

Двама републикански сенатори призоваха Конгресът да упражни контрол, а някои демократи заявиха, че Кенеди трябва да бъде уволнен.

Кенеди към момента не е обяснил решението си да уволни Монарес по-малко от месец след като тя положи клетва, но предупреди, че може да последват и други уволнения.

ИЗБРАНО
Фестивалът във Венеция започна с парад на звезди и висша мода Лайф
Фестивалът във Венеция започна с парад на звезди и висша мода
41916
Латвийка унижи съперничка на US Open: Липсва ти образование, извън Щатите ще се загубиш Корнер
Латвийка унижи съперничка на US Open: Липсва ти образование, извън Щатите ще се загубиш
11072
Радев от Германия: Личната ми амбиция е да участваме в производството на "Еърбъс" Бизнес
Радев от Германия: Личната ми амбиция е да участваме в производството на "Еърбъс"
7568
Сертификат за дигитални умения - как да го получите безплатно IT
Сертификат за дигитални умения - как да го получите безплатно
4393
При разкопки в източния край на форума на Хераклея Синтика откриха дясната ръка на статуя на Херакъл Impressio
При разкопки в източния край на форума на Хераклея Синтика откриха дясната ръка на статуя на Херакъл
7873
Да отидеш в Норвегия, да се научиш да живееш на открито Trip
Да отидеш в Норвегия, да се научиш да живееш на открито
4383
Знание: Каква е разликата между шарения и обикновения патладжан Вкусотии
Знание: Каква е разликата между шарения и обикновения патладжан
34143
Кои зодии винаги носят маската, че всичко в живота им е под контрол? Zodiac
Кои зодии винаги носят маската, че всичко в живота им е под контрол?
2513