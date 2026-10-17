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Николай Младенов е сред имената, спрягани за нови кандидати за поста на генерален секретар на ООН, предаде Франс прес след снощното шесто неофициално гласуване в Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации за претендентите, които в момента са седем.

След като всички кандидати получиха поне по едно вето от държава сред петте постоянни членове на Съвета за сигурност - Русия, Китай, САЩ, Франция и Великобритания, се отваря възможността за включване на нови кандидати за поста, който на 31 декември ще бъде освободен от Антонио Гутериш, посочиха Ройтерс и АФП, цитирани от БТА.

Тогава изтича мандатът на 77-годишния португалец.

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"Ако държавите желаят да издигнат повече кандидати, това е изцяло в рамките на тяхното суверенно право", заяви преди тайния анонимен вот постоянният представител на САЩ при ООН Майк Уолц, цитиран от Франс прес.

"Нуждаем се от реформа на мироопазващите операции, бюджетна реформа и по-големи мерки за строги икономии... Нека намалим бюрокрацията. Нека намалим режийните разходи", заяви той.

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Сред имената, които се спрягат за нови кандидати за генерален секретар на ООН, са българинът Николай Младенов, върховен представител за ивицата Газа в Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, и Лана Нусейбе - бивш посланик на ОАЕ в САЩ, която сега има ранг на държавен министър в Министерството на външните работи на страната си, посочва АФП.

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