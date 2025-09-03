Афганистански командоси се спуснаха по въздух днес над засегнатите от земетресение източни райони на страната, за да се включат в спасяването на оцелели от руините на срутените къщите, предаде Ройтерс.

Два дни след 6 по Рихтер: Втори трус от 5.2 в Източен Афганистан
Виж още Два дни след 6 по Рихтер: Втори трус от 5.2 в Източен Афганистан

Първото земетресение с магнитуд 6 по Рихтер и на плитка дълбочина от 10 км под земната повърхност - едно от най-смъртоносните в Афганистан през последните години - причини големи щети и разрушения в провинциите Кунар и Нагархар около полунощ в неделя. Броят на жертвите вече надхвърли 1400 души.

Втори трус с магнитуд 5,5 по Рихтер вчера вечерта причини паника и прекъсна спасителните операции, след като в резултат на земетресението от планините се свлякоха скални маси, които блокираха пътищата към селата в по-отдалечените райони.

Десетки командоси бяха спуснати под въздух над места, където хеликоптерите не могат да се приземят, за да помогнат при пренасянето на ранените на по-безопасно място, съобщи за Ройтерс ръководителят на отдела за справяне с бедствия в Кунар Ехсанула Ехсан.

Властите изградиха лагер, от който координират доставките и оказването на спешна помощ, докато два центъра следят транспортирането на ранените, погребенията на загинали и спасяването на оцелели, добави Ехсан.

По-рано спасителите използваха хеликоптери, за да транспортират ранените до болници и да преодоляват планинския терен и лошите атмосферни условия така, че да достигнат пострадалите от земетресението села на границата с Пакистан, където трусовете сравниха със земята изградените от кирпич къщи.

Според последните данни на правителството на талибаните са загинали 1411 души, 3124 са ранени, а над 5400 къщи са разрушени.

ООН предупреди, че броят на жертвите може да нарасне, тъй като все още има хора, затрупани под руините. 

Спасителите работят "в надпревара с времето" заради трудния терен терен, лоша инфраструктура и нестихващи вторични трусове, което прави малко вероятно да се намерят още оцелели живи.

Комбинацията от два мощни труса в рамките на два дни превърна бедствието в изключително разрушително и сложно за управление. Вторият трус значително утежни вече критичната ситуация, като прекъсна спасителните операции, повиши риска от допълнителни жертви и засили нуждата от координирана международна намеса.

ООН ускори въздушните хуманитарни доставки, Великобритания отпусна 1,35 млн. долара, ЕС - 1,16 млн. долара и 130 тона помощи, Индия изпрати палатки и храна,  Китай също предостави помощ след международния апел за подкрепа.

