Афганистански командоси се спуснаха по въздух, за да спасяват оцелели от голямото земетресение (снимки/видео)
Броят на жертвите вече надхвърли 1400 души
Афганистански командоси се спуснаха по въздух днес над засегнатите от земетресение източни райони на страната, за да се включат в спасяването на оцелели от руините на срутените къщите, предаде Ройтерс.
Първото земетресение с магнитуд 6 по Рихтер и на плитка дълбочина от 10 км под земната повърхност - едно от най-смъртоносните в Афганистан през последните години - причини големи щети и разрушения в провинциите Кунар и Нагархар около полунощ в неделя. Броят на жертвите вече надхвърли 1400 души.
Втори трус с магнитуд 5,5 по Рихтер вчера вечерта причини паника и прекъсна спасителните операции, след като в резултат на земетресението от планините се свлякоха скални маси, които блокираха пътищата към селата в по-отдалечените райони.
Afghanistan airdropped commandos on Wednesday to pull survivors from the rubble of homes in mountainous eastern areas ravaged by earthquakes this week that have killed 1,400, as it ramped up efforts to deliver food, shelter and medical supplies. - CGTN
Десетки командоси бяха спуснати под въздух над места, където хеликоптерите не могат да се приземят, за да помогнат при пренасянето на ранените на по-безопасно място, съобщи за Ройтерс ръководителят на отдела за справяне с бедствия в Кунар Ехсанула Ехсан.
On the 2nd day after the #Kunar earthquake, Afghan Air Force helicopters are continuously airlifting the injured from remote villages to Nangarhar for urgent treatment, as rescue & relief efforts intensify. #AfghanistanEarthquake pic.twitter.com/GragbSl8pz— Muhammad Jalal (@MJalalAf) September 2, 2025
Властите изградиха лагер, от който координират доставките и оказването на спешна помощ, докато два центъра следят транспортирането на ранените, погребенията на загинали и спасяването на оцелели, добави Ехсан.
Afghan National Defense soldiers stand shoulder to shoulder with the people of Kunar. From airlifts to ground operations, they work day & night to rescue survivors & deliver aid to those struck by the devastating earthquake. #AfghanistanEarthquake pic.twitter.com/y2V9IlLdYY— Muhammad Jalal (@MJalalAf) September 2, 2025
По-рано спасителите използваха хеликоптери, за да транспортират ранените до болници и да преодоляват планинския терен и лошите атмосферни условия така, че да достигнат пострадалите от земетресението села на границата с Пакистан, където трусовете сравниха със земята изградените от кирпич къщи.
"We deployed a Quick Response team to help with the search and rescue. The situation was devastating. One village was completely wiped out."
HALO's Farid Homayoun describes the aftermath of Sunday night's earthquake in #Afghanistan, where HALO has been on the ground to help: pic.twitter.com/zPLZGdukvS— The HALO Trust (@TheHALOTrust) September 2, 2025
Според последните данни на правителството на талибаните са загинали 1411 души, 3124 са ранени, а над 5400 къщи са разрушени.
ООН предупреди, че броят на жертвите може да нарасне, тъй като все още има хора, затрупани под руините.
Спасителите работят "в надпревара с времето" заради трудния терен терен, лоша инфраструктура и нестихващи вторични трусове, което прави малко вероятно да се намерят още оцелели живи.
Комбинацията от два мощни труса в рамките на два дни превърна бедствието в изключително разрушително и сложно за управление. Вторият трус значително утежни вече критичната ситуация, като прекъсна спасителните операции, повиши риска от допълнителни жертви и засили нуждата от координирана международна намеса.
ООН ускори въздушните хуманитарни доставки, Великобритания отпусна 1,35 млн. долара, ЕС - 1,16 млн. долара и 130 тона помощи, Индия изпрати палатки и храна, Китай също предостави помощ след международния апел за подкрепа.