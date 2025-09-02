Повечето загинали са в планинската провинция Кунар, която е най-близо до епицентъра на труса от 6 по Рихтер

371 Снимка: Скрийншот

Жертвите на земетресението в Източен Афганистан са вече 900, а над 3000 са ранените, съобщиха спасителните екипи, цитирани от Асошиейтед прес.

Повечето от смъртните случаи са настъпили в планинската провинция Кунар, която е била най-близо до епицентъра на труса с магнитуд 6,0 по скалата на Рихтер в неделя вечерта, съобщи Би Би Си.

Длъжностни лица предупреждават, че броят на жертвите може да се увеличи значително, тъй като цели села са били унищожени.

Няколко държави вече обещаха помощ, докато някои села остават недостъпни, а местните здравни заведения са претоварени.

Бедствието идва в момент, когато Афганистан е засегнат от тежка суша, съкращения на помощите и това, което Световната продоволствена програма описва като безпрецедентна криза с глада.

Земетресението е регистрирано в 23:47 местно време (19:47 GMT) в неделя, на около 27 км източно от Джалалабад - петият по големина град в страната, в източната провинция Нангархар.

Rezamos por Afganistán donde la tragedia de un terremoto ya ha dejado 622 muertos.pic.twitter.com/GhibLHEN6J — Jóvenes Católicos (@catolicos_es) September 1, 2025

Кунар - суров планински район с ограничена земеделска земя, е понесъл най-големите щети. Пътищата в района често са черни, виещи се около планините, а домовете са построени от глина, камъни и кал.

През последните няколко дни регионът е преживял и масивни наводнения и свлачища, блокирали достъпа до много райони.

Поради блокираните пътища, правителствените спасителни операции трябва да се извършват по въздух, като екипи с хеликоптери са успели да достигнат засегнатите райони едва в понеделник сутринта.

"Цели села са сравнени със земята, пътищата към дълбоките планински райони са все още затворени. Така че сега за нас приоритетът не е да намерим мъртвите под развалините, а по-скоро да помогнем на ранените", каза служител на талибаните в провинция Кунар.

Съобщава се за случаи на хора, заклещени под развалините в продължение на часове и умиращи, докато са чакали спасителите.

Редица държави, включително Китай, Индия, Обединеното кралство и Швейцария, обещаха помощ.

Rezamos por Afganistán donde la tragedia de un terremoto ya ha dejado 622 muertos.pic.twitter.com/GhibLHEN6J — Jóvenes Católicos (@catolicos_es) September 1, 2025

От август 2021 г. Афганистан е под контрола на талибаните, чието правителство е признато само от Русия.

Няколко хуманитарни агенции и неправителствени организации преустановиха работата си в Афганистан, когато твърдолинейната ислямистка групировка се завърна на власт.

Повечето чуждестранни дарения за Афганистан са спрени, а международните санкции, които датират от времето, когато талибаните за първи път бяха на власт през 90-те години на миналия век, все още са в сила - въпреки че са направени изключения за хуманитарна помощ, припомня Би Би Си.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.