Девет болни от Ковид-19 пациенти починаха днес след спукване на тръба за кислород в болница във Владикавказ, столицата на република Северна Осетия, съобщи руското министерство на здравеопазването, цитирано от Франс прес и БТА.

Жертвите са починали вследствие на недостиг на кислород, предизвикан от спукването на тръбата от системата, снабдяваща ги с кислород.

В момента на инцидента в интензивното отделение на болницата е имало 71 пациенти. 13 от тях са били поставени на апарати за изкуствена вентилация и девет от тях са починали вследствие на инцидента.

Проблемът е бил констатиран бързо и благодарение на кислородни бутилки и на помощни източници на кислород останалите пациенти не са били засегнати.

