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Румънската митническа служба уведоми полицията и започна вътрешно разследване, след като стана ясно, че сума от близо 700 000 евро, иззета от митнически служители през януари 2026 г. и съхранявана впоследствие в митническия пункт за пътници на международното летище "Хенри Коанда" (Отопени), е изчезнала. Това се посочва в информация на службата, публикувана на официалната ѝ интернет страница, цитирана от БТА.

Балканите

Парите са били иззети на 9 януари 2026 г. на летището от лице, пристигащо от Дубай, по време на операция за митнически контрол. Впоследствие са били поставени в специално определено място за съхранение до изясняване на правния им статут.

Към момента на изземването отговорните лица е трябвало да спазят определени процедури, включително съставяне на опис на паричните средства и записване на серийните номера на банкнотите.

Липсата е установена в процеса на връщане на средствата, след като е издадено разпореждане за приключване на случая. При проверка на чантата, в която са се съхранявали парите, е открито, че в нея има само една банкнота и листове хартия.

"Помещението за съхранение не е оборудвано със система за видеонаблюдение, но коридорът за достъп се наблюдава", посочва цитираният източник и допълва, че полицията провежда разследване, за да установи обстоятелствата, при които сумата е изчезнала.

Междувременно, в рамките на вътрешна проверка, митническите органи разглеждат спазването на процедурите по изземване, описване и съхранение на вещите, както и отговорностите на лицата, които са имали достъп до въпросното помещение.

 

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