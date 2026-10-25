В няколко града, включително Париж, Марсилия, Бордо и Тулуза, избухнаха сблъсъци между протестиращи и силите на реда, при което полицията използва гранати със сълзотворен газ

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Общо 142 души бяха арестувани по време на демонстрация в Париж вчера за "защита на покупателната способност и обществените услуги". От тях 126 са откарани в полицейско управление, съобщи днес говорителка на столичната полиция, цитирана от Франс прес.

"Вчерашната демонстрация събра брой участници, съпоставим с този от миналата седмица, но условията за сигурност бяха диаметрално противоположни. Мерките за сигурност бяха специално разработени така, че да осигурят максимална защита на търговските обекти. За съжаление, един обект беше разбит и ограбен. Друг претърпя щети, но благодарение на бързата намеса на силите на реда помещенията бяха защитени и беше предотвратено проникването на лица вътре", заяви говорителката, предава БТА.

По данни на полицията около 500 души са участвали в погроми.

Министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез заяви снощи, че демонстрациите в цяла Франция са "преминали добре", въпреки че съобщи и за "голям брой" прояви на насилие и близо 1000 ареста.

В няколко града, включително Париж, Марсилия, Бордо и Тулуза, избухнаха сблъсъци между протестиращи и силите на реда, при което полицията използва гранати със сълзотворен газ.

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На 17 октомври демонстрацият Париж срещу "високите разходи за живот" прерасна в хаос, като в столицата бяха нанесени щети на 450 търговски обекта, 228 от които бяха разграбени.

Общо 70 000 полицаи и жандармеристи бяха разположени вчера по цялата страна, или с 20% повече спрямо броя на служителите, ангажирани на 17 октомври.

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