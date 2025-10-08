Недоволството е избухнало, докато Даниел Нобоа е пристигал за събитие в провинция Каняр

538 Снимка: БТА/АП

Автомобилът на президента на Еквадор Даниел Нобоа е бил обкръжен от група от около 500 души, които са хвърляли камъни, докато той пристигал за събитие в провинция Каняр, заяви министърът на околната среда и енергетиката на страната Инес Мансано, добавяйки, че след това по автомобила на президента са били открити "следи от куршуми", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Ecuador President's Caravan Attacked Amid National Strike



Ecuador's Presidency reported an attack on President Daniel Noboa's caravan in Cañar province on Tuesday, during a national strike opposing the government. The incident occurred in El Tambo canton as the president… pic.twitter.com/gBHQpT6M9q — Cartel Watch (@CartelWatchNet) October 8, 2025

Мансано каза, че официално е подал сигнал за опит за покушение срещу Нобоа. Президентът не е пострадал и петима души са били задържани, добави министърът.

"Стрелба по автомобила на президента, хвърляне на камъни, повреждане на държавна собственост - това е просто престъпление", заяви Мансано. "Няма да позволим това", добави той.

Националната федерация на коренното население обаче заяви, че е избухнало организирано насилие срещу хора, които се били мобилизирали за пристигането на Нобоа, като посочи, че сред атакуваните в "бруталната полицейска и военна акция" е имало и възрастни жени. "Най-малко петима от нас са били произволно задържани", се казва в публикация в "Екс".

Националната федерация на коренното население в Еквадор започна стачка преди 16 дни, организирайки шествия и блокирайки някои пътища в знак на протест срещу прекратяването на субсидиите за дизелово гориво.

На кадри от видео от вътрешността на автомобил, публикувано от канцеларията на президента, се вижда как хора хвърлят камъни, както и пукнатини по прозореца на автомобила. На друга снимка, публикувана от президентството, се вижда автомобил със счупени прозорци и счупено предно стъкло.

#BreakingNews:

The President of #Ecuador survives an assassination attempt after gunfire targeted his motorcade. pic.twitter.com/Nt3Ia0eaTK — Hamdan News (@HamdanWahe57839) October 8, 2025

От снимките не става ясно дали е бил изстрелян куршум, отбелязва Ройтерс.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.