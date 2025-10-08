Автомобилът на президента на Еквадор Даниел Нобоа е бил обкръжен от група от около 500 души, които са хвърляли камъни, докато той пристигал за събитие в провинция Каняр, заяви министърът на околната среда и енергетиката на страната Инес Мансано, добавяйки, че след това по автомобила на президента са били открити "следи от куршуми", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Мансано каза, че официално е подал сигнал за опит за покушение срещу Нобоа. Президентът не е пострадал и петима души са били задържани, добави министърът.

"Стрелба по автомобила на президента, хвърляне на камъни, повреждане на държавна собственост - това е просто престъпление", заяви Мансано. "Няма да позволим това", добави той.

Националната федерация на коренното население обаче заяви, че е избухнало организирано насилие срещу хора, които се били мобилизирали за пристигането на Нобоа, като посочи, че сред атакуваните в "бруталната полицейска и военна акция" е имало и възрастни жени. "Най-малко петима от нас са били произволно задържани", се казва в публикация в "Екс".

Националната федерация на коренното население в Еквадор започна стачка преди 16 дни, организирайки шествия и блокирайки някои пътища в знак на протест срещу прекратяването на субсидиите за дизелово гориво.

На кадри от видео от вътрешността на автомобил, публикувано от канцеларията на президента, се вижда как хора хвърлят камъни, както и пукнатини по прозореца на автомобила. На друга снимка, публикувана от президентството, се вижда автомобил със счупени прозорци и счупено предно стъкло.

От снимките не става ясно дали е бил изстрелян куршум, отбелязва Ройтерс.

ИЗБРАНО
Никол Кидман плащала на Кийт по 600 000 на година, за да бъде трезвен Лайф
Никол Кидман плащала на Кийт по 600 000 на година, за да бъде трезвен
48400
"Евтини" билети по $ 2000. ФИФА превръща Мондиал 2026 в недостъпен за фенове извън САЩ Корнер
"Евтини" билети по $ 2000. ФИФА превръща Мондиал 2026 в недостъпен за фенове извън САЩ
4889
Свръхрегулации правят жилищата недостъпни Бизнес
Свръхрегулации правят жилищата недостъпни
16815
Феномен, предсказан от Айнщайн преди век, бе потвърден от телескопа "Джеймс Уеб" IT
Феномен, предсказан от Айнщайн преди век, бе потвърден от телескопа "Джеймс Уеб"
10255
Ново уникално откритие в Перперикон променя представите за римската архитектура Impressio
Ново уникално откритие в Перперикон променя представите за римската архитектура
20019
Кет Абугазале: Един кандидат за Конгреса vs. сълзотворния газ URBN
Кет Абугазале: Един кандидат за Конгреса vs. сълзотворния газ
981
След Шенген, България ще влезе ли в Мишлен? Trip
След Шенген, България ще влезе ли в Мишлен?
1838
Грешките, които всички правим, когато използваме тиган с незалепващо покритие Вкусотии
Грешките, които всички правим, когато използваме тиган с незалепващо покритие
988
Прогноза за Таро за октомври: Какво предстои за всеки зодиакален знак? Zodiac
Прогноза за Таро за октомври: Какво предстои за всеки зодиакален знак?
8123