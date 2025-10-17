Турското правителство предлага годежни и брачни церемонии между еднополови двойки да се наказват с четири години затвор,  съобщи турският новинарски сайт T24, цитиран от БТА.

Турция на Ердоган

Проектът за промени в Наказателния кодекс предвижда още криминализиране промотирането или изразяването на полова идентичност и поведение, "противоречащо на биологичния пол". 

Предложението, известно като "11-ти съдебен пакет", ще измени член 225 от кодекса, който понастоящем обхваща непристойността в обществения сектор. Според законопроекта всеки, който "действа против биологичния си пол" или "насърчава или възхвалява подобно поведение", може да бъде осъден на от една до три години затвор.

В обосновката си от турското правителство заявяват, че "мерките целят да защитят институцията на семейството и да осигурят възпитанието на физически и психически здрави поколения". Според представители на правителството реформите са част от по-широки усилия за противодействие на това, което те наричат ​​"движения за полово неутралност" и за укрепване на "моралните и социални ценности".

Законопроектът въвежда и нови ограничения върху процедурите за смяна на пола. Предвижда се минималната възраст за тази процедура да се увеличи от 18 на 25 години, а кандидатите да са неженени и да получат доклад от медицинска комисия от одобрена от здравното министерство болница в потвърждение на това, че процедурата е медицински необходима по причини, свързани с психичното здраве.

"Исторически ден": В Италия признаха за родители две майки в еднополово семейство
Виж още "Исторически ден": В Италия признаха за родители две майки в еднополово семейство

При установяване на неразрешени операции за смяна на пола се предвижда наказание от три до седем години затвор за пациента и тежка глоба за медицинските специалисти, за които се установи, че са извършили подобна интервенция извън законовата рамка.

Предложенията предизвикаха остри критики от правозащитници и публични личности.

ИЗБРАНО
След шестгодишна пауза модното ревю на Victoria's Secret се завърна (снимки) Лайф
След шестгодишна пауза модното ревю на Victoria's Secret се завърна (снимки)
51942
Трус в националния тим: Вратарят Вуцов обяви временното си оттегляне Корнер
Трус в националния тим: Вратарят Вуцов обяви временното си оттегляне
7212
Австрия блокира предложения нов пакет от санкции на ЕС срещу Русия заради "Райфайзен" Бизнес
Австрия блокира предложения нов пакет от санкции на ЕС срещу Русия заради "Райфайзен"
8327
Точно копие на самолета на Димитър Списаревски представиха в Националния исторически музей IT
Точно копие на самолета на Димитър Списаревски представиха в Националния исторически музей
10187
Разкриха непокътнат гроб на млада жена с уникални златни накити от началото на II век край Тополовград Impressio
Разкриха непокътнат гроб на млада жена с уникални златни накити от началото на II век край Тополовгр...
8055
Градове под натиск: Миграция, интеграция и социални услуги URBN
Градове под натиск: Миграция, интеграция и социални услуги
854
Вижте победителите в конкурса "Хижа на годината" Trip
Вижте победителите в конкурса "Хижа на годината"
3357
Умно: Как правилно да печем десерти на водна баня Вкусотии
Умно: Как правилно да печем десерти на водна баня
543
Как се държат различните зодиакални знаци на работа? Zodiac
Как се държат различните зодиакални знаци на работа?
81
Есента продължава с утринни мъгли, слаби превалявания, мраз и слани Времето
Есента продължава с утринни мъгли, слаби превалявания, мраз и слани
329