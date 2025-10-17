674 Снимка: БТА/AP

Турското правителство предлага годежни и брачни церемонии между еднополови двойки да се наказват с четири години затвор, съобщи турският новинарски сайт T24, цитиран от БТА.

Проектът за промени в Наказателния кодекс предвижда още криминализиране промотирането или изразяването на полова идентичност и поведение, "противоречащо на биологичния пол".

Предложението, известно като "11-ти съдебен пакет", ще измени член 225 от кодекса, който понастоящем обхваща непристойността в обществения сектор. Според законопроекта всеки, който "действа против биологичния си пол" или "насърчава или възхвалява подобно поведение", може да бъде осъден на от една до три години затвор.

В обосновката си от турското правителство заявяват, че "мерките целят да защитят институцията на семейството и да осигурят възпитанието на физически и психически здрави поколения". Според представители на правителството реформите са част от по-широки усилия за противодействие на това, което те наричат ​​"движения за полово неутралност" и за укрепване на "моралните и социални ценности".

Законопроектът въвежда и нови ограничения върху процедурите за смяна на пола. Предвижда се минималната възраст за тази процедура да се увеличи от 18 на 25 години, а кандидатите да са неженени и да получат доклад от медицинска комисия от одобрена от здравното министерство болница в потвърждение на това, че процедурата е медицински необходима по причини, свързани с психичното здраве.

При установяване на неразрешени операции за смяна на пола се предвижда наказание от три до седем години затвор за пациента и тежка глоба за медицинските специалисти, за които се установи, че са извършили подобна интервенция извън законовата рамка.

Предложенията предизвикаха остри критики от правозащитници и публични личности.

