Земетресение с магнитуд 4,9 е станало рано днес в Централна Турция, предаде държавната телевизия ТРТ Хабер.

Трусът е регистриран в 2:28 ч. местно време /1:28 ч. българско/ в турския окръг Кайсери. Епицентърът му е бил в района на град Саръоглан, съобщи турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации.

Огнището на земетресението е било на дълбочина 23 километра под земната повърхност.

Трусът е бил почувстван и в близките окръзи.

Валията на Кайсери Шехмус Гюнайдън заяви след земетресението, че всички екипи са изпратени на терен, за да обследват.

Кметът на Саръоглан Бекир Аййълдъръм съобщи, че трусът е причинил пропуквания по някои къщи и щети на селскостопански постройки.

Earthquake in Sarıoğlan, a town in central Turkey’s Kayseri, causes wall collapses and cracks but no casualties in 4.9 magnitude tremorhttps://t.co/epnDSvMDql