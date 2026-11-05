Днес бяха подадени сигнали за заплахи за сигурността срещу 27 пътнически самолета

895 Снимка: АР/БТА

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Един от фалшивите сигнали за бомбени заплахи, които предизвикаха смущения във въздушния трафик над Европа и беше изпратен до летище София в България, е подписан с "Бойците на Мъжката държава" - името на руска екстремистка групировка. Той е дошъл по имейл, с който френската новинарска агенция Франс прес се е запознала днес. В информацията тя не пояснява на какъв език е бил имейлът.

"Ние, бойците на Мъжката държава, ще влезем в историята с действията си днес. Вашият феминистки режим ще ни помни завинаги. Експлозията ще се случи след 60 минути. Днес небето ви ще стане червено", се казва в съобщението, с което се е запознала Франс прес, предаде БТА.

По-рано днес италианската новинарска агенция АНСА, съобщи, че подобно съобщение от същата организация е било изпратено и до летище Фуимичино в Рим. То е било написано на италиански език и е било получено по имейл. Касаело е два полета, насочили се натам. В съобщението, пратено до Фиумичино днес, пишело: "Вие сте всички съучастници в един престъпен заговор. Ние искаме да ви унищожим заради това. Вашият феминистки режим ще си спомня за това завинаги. Експлозията ще стане след 60 минути. Днес вашето небе ще бъде червено", посочват италианските медии АНСА и "Скай Ти Джи 24".

Тази новина беше съобщена тогава отново и от Франс прес, като тогава френската агенция поясни, че има руска екстремистка групировка със сходно име, но няма потвърждение, че тя е в основата на това съобщение за бомбени заплахи.

Движението "Мъжка държава" ("Мужское государство" на руски език) е радикално крайнодясно движение, което не е нацистко, но използва нацистка символика. То има хиляди членове и подкрепя войната в Украйна, включително чрез пропаганда", обяснява пред Франс прес Лу Озбърн, основателка на неправителствената организация "Инпакт", специализирана в наблюдението на секретните дейности на Русия. "Преди руската инвазия в Украйна, през октомври 2021 г., руското правосъдие обяви движението за екстремистка организация. Днес обаче не е ясно до каква степен то е свързано с властта", добавя тя.

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Междувременно мащабът на фалшивите сигнали за бомби в Европа продължава да нараства. Само на 5 ноември заплахи са засегнали 27 пътнически самолета, предаде Ройтерс. Инциденти доведоха до отклоняване на полети, извънредни кацания, закъснения и засилени проверки за сигурност. Въпреки многобройните сигнали до момента не са открити взривни устройства.

Никоя държава не е посочила виновник за заплахите, но те се отправят в момент, в който европейски официални лица обвиняват Русия в организирането на саботажи и "хибридни атаки". Осъществяването на подобни действия обикновено не изисква голям финансов ресурс, лесно се отрича отговорността за подобни атаки и освен това не се очаква да предизвикат въоръжен отговор.

Дания, Полша и Румъния, които бяха засегнати от днешните нарушения на въздушния трафик, по-рано са отправяли преки обвинения към Москва. Германия заяви, че Русия е отговорна за извършена през август атака срещу летището в Лайпциг. Великобритания също е обвинявала Русия в миналото. Британските власти обаче подозират иранска връзка в предполагаем заговор за атака срещу военновъздушна база в Англия.

Както Русия, така и Иран отричат да са замесени по какъвто и да е начин.

Ерик Шутен, директор по сигурността в консултантската фирма за авиация "Даями" (Dyami security intelligence), заяви за Ройтерс, че повечето от засегнатите държави подкрепят Украйна в съпротивата ѝ срещу руската инвазия.

"Мисля, че от геополитическа гледна точка винаги трябва да се има предвид сценарият на хибридна война, при която дадена държава ни атакува... по множество фронтове - от железопътните линии до супермаркетите и кръвните банки, както стана неотдавна. Енергийният сектор, интернет секторът и авиационният сектор също са сред мишените", каза Шутен. "Днес говорим за Русия, нали", отбеляза експертът по сигурност, цитиран от Ройтерс.

Дания, Полша и Румъния, които също са засегнати от нарушенията на въздушния трафик, и преди са обвинявали Москва за подобни действия. Германия е заявявала, че Русия стои зад атака срещу летището в Лайпциг през август, а Великобритания също е отправяла обвинения към руската страна във връзка с други инциденти.

Това обаче не означава, че е установена руска намеса в настоящата серия от бомбени заплахи. Както Русия, така и Иран отричат да са замесени в подобни действия.

Ерик Шутен, директор по сигурността в авиационната консултантска компания "Даями", коментира пред Ройтерс, че повечето от засегнатите държави подкрепят Украйна във войната срещу Русия.

Според него при подобни инциденти трябва да се разглежда и възможността за хибридни действия, насочени едновременно срещу различни сектори - от транспорта и енергетиката до интернет инфраструктурата и авиацията.

Експертът подчертава, че подобни операции могат да причинят сериозни нарушения, без непременно да изискват значителни финансови ресурси или да водят до пряк военен отговор.

Разследванията на заплашителните имейли продължават. Засега не е установено дали всички сигнали са част от координирана кампания и кой действително стои зад изпращането им.

Следва списък на част от полетите, които бяха засегнати от бомбени заплахи през последните дни.

"Иджън еърлайнс"

На 5 ноември постъпи сигнал за бомба на борда на самолет на авиокомпания "Иджън еърлайнс" (Aegean Airlines) малко след приземяването му на летище Милано-Малпенса. Говорителка на гръцката авиокомпания заяви, че при проверките не е било открито нищо подозрително.

"Еър Лингъс"

В същия ден самолет Еърбъс A320 на авиокомпания "Еър Лингъс" (Aer Lingus), изпълняващ полет от Дъблин до Рим, бе отклонен към военновъздушната база в Еврьо, Северна Франция, заради сигнал за бомба, съобщи канцеларията на френския премиер.

"Еър Сърбия"

Самолет на "Еър Сърбия", осъществяващ полет от Белград за Букурещ, на 5 ноември получи бомбена заплаха. Самолетът се приземи безаварийно на международното летище "Хенри Коанда", пътниците бяха евакуирани, а летателният апарат беше проверен, но не беше открито взривно устройство, съобщи сръбската телевизия Диджи 24.

"Еър Еуропа" и "Иберия експрес"

На 5 ноември Испанската гражданска гвардия съобщи, че по електронна поща са били получени три сигнала за бомбени атентати, които са засегнали шест полета на летище "Мадрид-Барахас", включително четири полета на "Иберия експрес" (Iberia Express) от Рим и Милано и два полета на "Еър Еуропа" (Air Europa) за Париж.

След проверка е станало ясно, че няма реална заплаха.

"Остриън еърлайнс"

На 18 октомври полет на "Остриън еърлайнс" (Austrian Airlines) от Тел Авив до Виена бе отклонен към София, след като бе получена информация за бомбена заплаха, докато самолетът прелита над Румъния, съобщи българското транспортно министерство. Изтребител МиГ-29 на българските ВВС ескортира пътническия самолет "Еърбъс А320". При проверката за сигурност не беше установена никаква заплаха и по-късно полетът продължи към Виена с всички пътници на борда.

"ИзиДжет"

Два полета на "ИзиДжет" (EasyJet) - от Нюкасъл и от Глазгоу, бяха посрещнати от полицията при пристигането си в Прага на 5 ноември като предпазна мярка във връзка с "въпрос, свързан със сигурността", съобщи за Ройтерс говорител на нискотарифната авиокомпания.

"Финеър" и "Джеттайм"

На 5 ноември бе подаден сигнал за бомба на борда на самолет на авиокомпания "Финеър" (Finnair), изпълняващ полет от Хелзинки до Рим. Пътническият самолет бе ескортиран от изтребители на италианските въздушни сили, съобщи АНСА. Самолетът се приземи без инциденти.

В същия ден самолет на датската авиокомпания "Джеттайм" (Jettime), излетял от Хелзинки, се приземи безаварийно на летище Швехат във Виена заради бомбена заплаха, заяви говорител на "Финеър".

Чартърният превозвач "Джеттайм" има дългосрочен договор с "Финеър" за отдаване на самолети под наем.

"ЛОТ еърлайнс"

На 5 ноември самолет на полската авиокомпания "ЛОТ еърлайнс" (LOT Airlines), извършващ полет от Варшава, се приземи в Брюксел след подаването на сигнал за бомба на борда, съобщи представител на белгийската полиция. Говорител на "ЛОТ еърлайнс" каза, че в хода на проверката не е било установено нищо подозрително.

В същия ден бе спрян полет от Варшава до Париж, докато самолетът се движи по пистата заради сигнал за "възможна заплаха за сигурността". Не бяха открити опасни предмети на борда, съобщи говорител пред полската новинарска агенция ПАП. Пътниците бяха прехвърлени на друг самолет.

На 3 ноември полет от Лондон извърши извънредно кацане на летище Варшава-Модлин, а въздушните операции бяха временно преустановени след постъпила заплаха.

"Райънеър"

На 5 ноември италианската гранична полиция направи "проверки за бомби" на борда на самолет на авиокомпания "Райънеър" (Ryanair), който е осъществил полет от португалския град Порто.

В същия ден още три самолета на "Райънеър" получиха заплахи за бомби и кацнаха на летища в България. При нито една от проверките не бяха установени проблеми, съобщиха за Ройтерс от българското министерство на транспорта.

Полет на "Райънеър" от ирландското летище Корк до Лондон - Станстед на 5 ноември бе забавен с 90 минути заради бомбена заплаха.

Четири полета на "Райънеър" бяха засегнати от заплахи за бомби на 3 ноември, което наложи проверки в Италия, Испания и България.

"САС еърлайнс"

На 3 ноември бе получен сигнал за бомбена заплаха на борда на самолет на скандинавската авиокомпания "САС еърлайнс", извършващ полет от Копенхаген до Варшава. Самолетът кацна на летище "Варшава-Шопен" и беше проверен, съобщи говорител на летището. От "САС еърлайнс" съобщиха, че самолетът е кацнал без инциденти и пътниците са слезли от борда. Полските власти заявиха, че не е била потвърдена реална заплаха.

"Уиз Еър"

На 5 ноември авиокомпания "Уиз Еър" (WizzAir) потвърди за бомбена заплаха срещу самолет, изпълняващ полет от Милано-Малпенса до Букурещ-Отопени. Сигналът е подаден малко преди кацане и самолетът се е приземил безопасно. Не се е наложила промяна на маршрута. Властите извършиха проверки за сигурност и разрешиха на самолета да възобнови полетите си.

На 3 ноември бе отправена заплаха срещу самолет, изпълняващ полет от Милано - Бергамо до София, съобщи българското министерство на транспорта. Самолетът със 176 пътници на борда се приземи без инциденти, а при проверката не бяха открити взривни устройства.

Друг полет на "Уиз Еър" от Лондон до София беше пренасочен към Будапеща на 2 ноември след получена заплаха, съобщи унгарският министър на отбраната. Пътническият самолет бе ескортиран от изтребител "Грипен" на Унгарските ВВС.

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