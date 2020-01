Изолирането на цели градове с многомилионно население, за да бъде спряно разпространението на нов коронавирус, е стъпка, която малко държави освен Китай биха могли да обмислят. За управляващата в Пекин комунистическа партия обаче това е възможно, благодарение на всеобхватния социален контрол и опита, натрупан от справянето с Тежкия остър респираторен синдром /ТОРС/ през 2002-2003 г., предаде Асошиейтед прес.

Първият поставен под карантина град е Ухан, с 11 милиона жители, индустриален център в централен Китай. По-късно беше прекратен достъпът и до съседните градове Ъджоу, Чъби, Цянцзян, Чжъцзян, Цзинмън, Сянтао, Сяоган и Хуаншъ. Общо населението им е над 40 милиона.

По последни данни в страната има 26 починали и около 850 заразени с новия коронавирус. Във връзка с разпространението му Националната здравна комисия обяви най-високо равнище на реагиране на заплахата от 14.00 ч. пекинско време днес (08.00 ч. българско).

Навсякъде в Китай властите отмениха публични прояви във връзка с честванията за Лунната нова година, които започнаха днес. Служителите в метрото и автобусния транспорт получиха маски, ръкавици и дезинфекционни средства за ръце и им беше разпоредено да се наблюдават един друг за белези на треска. Градските власти обявиха, че метровлаковете и автобусите ще бъдат дезинфекцирани всеки ден. Главното летище в Пекин, което е второ в света по натовареност, обособи отделна зона за полети от Ухан с отделни съоръжения за пасажерите и багажа им

В социалните медии се появиха шокиращи кадри от Хуан, на които се вижда как хора припадат, вследствие на мистериозния коронавирус. Същевременно Китай започва изграждането на нова болница в Ухан за заразени.

Появиха се подобни кадри, заснети в коридор на жилищна сграда в Ухан.

Видео от летището в града показва как работници от службата по медицинска сигурност, мобилизирани да помагат за лавинообразно разпространяващата се епидемия, оказват първа помощ на човек в безсъзнание. Обичайно летището в Ухан е едно от най-натоварените и всекидневно обслужва по 600 полета.

This has all the makings of a very serious event. These videos are all over the place in china, and these people are very, very ill. #coronavirus #WuhanPneumonia

В болниците, които предоставят помощ на жители със симптомите на вируса, настъпи истински хаос.

Chaotic scenes in a Hospital in #Wuhan as #WuhanCoronavirus breaks out. Currently the Chinese government still working on a new hospital in the city, specifically for patients of the #coronavirus.

Коронавирусите са от семейството вируси, които се наричат така заради начина, по който изглеждат под микроскоп - те са сферични и повърхността им е покрита от шипчета, приличащи на корона. Инфекциите от коронавируси се проявяват с широк кръг от симптоми, сред които треска, кашлица, затруднения в дишането. При тежките случаи може да се стигне до пневмония, бъбречна недостатъчност и смърт.

Предварителните изследвания сочат, че коронавирусът от Ухан може да е преминал при хората от змии. Медицински експерти на китайското правителство обаче допускат, че източник може да са плъхове и язовци.

Както и другите коронавируси, и този от Ухан се предава между хората по въздушно-капков път, както и чрез заразени повърхности.

I don't want to cause panic, but it's my responsibility to inform the public! We're in a deep pickle with #coronavirus outbreak. I have information that the virus mutated and much worse than SARS.

Друго видео показва как хора преминават през летище близо до Ухан, транспортирани в специална камера. Така рискът от зараза е сведен до минимум.

Офис служители в града пък се опитват да запазят стерилна средата чрез найлони, макар това да не изглежда много надеждно.