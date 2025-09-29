В единия от автобусите е пътувал клас от начално училище

Двадесет души, сред които и деца, бяха ранени при катастрофа между два автобуса в Хамбург днес, съобщи противопожарната служба, цитирана от ДПА и БТА.

Четирима души са тежко пострадали, а 16 други имат по-леки наранявания, се казва в изявлението.

Общо девет души са откарани в болница, сред които и четири деца с леки наранявания, както и бременна жена, която е в по-тежко състояние. Медицинските служби са оказали помощ на останалите пострадали на място.

Причината за катастрофата все още се разследва.

Местните медии в Хамбург съобщиха, че в единия от автобусите е пътувал клас с ученици от начално училище.

Предполага се, че сблъсъкът е причинен, след като един от двата автобуса е намалил скоростта и в него се е ударил другият автобус, намиращ се отзад. Предната на задното превозно средство е със сериозни щети и счупено панорамно стъкло.

