Служители на реда задържаха 181 протестиращи в цяла Франция по време на протести срещу плановете на правителството за намаляване на социалните разходи, съобщи вестник "Le Parisien", позовавайки се на френското Министерство на вътрешните работи.

Европа

В Париж са задържани 31 протестиращи. 29 са ранени, включително 11 полицаи и един журналист.

Общо 700 протеста са се провели в цялата страна, като по данни на МВР в демонстрациите срещу бюджетните съкращения са участвали над 500 000 души. Според водещата френска синдикална организация, Генералната конфедерация на труда (CGT), над 1 милион души са излезли на улицата.

В Париж и други градове, включително Нант, Рен, Лион и Марсилия, демонстрациите прераснаха в насилие - радикални демонстранти разбиха магазини и банкови клонове. Полицията задържа протестиращи и използва сълзотворен газ.

Франция под блокада за социални права: Димни гранати, арестувани, газ и сблъсъци с полицията (видео)
Виж още Франция под блокада за социални права: Димни гранати, арестувани, газ и сблъсъци с полицията (видео)

Министерството на вътрешните работи разположи над 80 000 полицаи и жандармеристи, както и бронирани машини и дронове, за да поддържат реда.

ИЗБРАНО
Урок по стил: Мелания Тръмп и Кейт Мидълтън се срещнаха в Уиндзор. Засенчиха Камила Лайф
Урок по стил: Мелания Тръмп и Кейт Мидълтън се срещнаха в Уиндзор. Засенчиха Камила
127380
30 години без титла и 18 без медал: Българското чакане за световно отличие продължава Корнер
30 години без титла и 18 без медал: Българското чакане за световно отличие продължава
5916
Rezolv Energy очерта мащабна ВЕИ стратегия за Балканите Бизнес
Rezolv Energy очерта мащабна ВЕИ стратегия за Балканите
6133
Експериментален космически кораб внезапно се изключи на път за МКС IT
Експериментален космически кораб внезапно се изключи на път за МКС
10008
Златна гривна на 3000 години изчезна от Египетския музей в Кайро Impressio
Златна гривна на 3000 години изчезна от Египетския музей в Кайро
996
"Последната кралица": Как една 94-годишна италианка се превърна в туристическа атракция Trip
"Последната кралица": Как една 94-годишна италианка се превърна в туристическа атракция
4476
Сандвичите с риба са полезни и неустоими Вкусотии
Сандвичите с риба са полезни и неустоими
483
За кои зодии най-големият страх е да станат "като всички останали“? Zodiac
За кои зодии най-големият страх е да станат "като всички останали“?
1073
Летен реквием до 33 градуса в следващите дни, дъжд, сняг и студ в края на месеца Времето
Летен реквием до 33 градуса в следващите дни, дъжд, сняг и студ в края на месеца
27195