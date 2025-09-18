181 задържани на 700 протеста срещу намаляване на социалните разходи във Франция
500 000 души са се включили в демонстрациите според МВР, а според най-големия синдикат са били над милион
Служители на реда задържаха 181 протестиращи в цяла Франция по време на протести срещу плановете на правителството за намаляване на социалните разходи, съобщи вестник "Le Parisien", позовавайки се на френското Министерство на вътрешните работи.
Европа
« Bercy, t’es foutu »… Des manifestants se sont introduits dans le ministère de l’Économie ⤵️https://t.co/AdniA8FCDR pic.twitter.com/zxD6162XYe— Le Parisien (@le_Parisien) September 18, 2025
В Париж са задържани 31 протестиращи. 29 са ранени, включително 11 полицаи и един журналист.
Общо 700 протеста са се провели в цялата страна, като по данни на МВР в демонстрациите срещу бюджетните съкращения са участвали над 500 000 души. Според водещата френска синдикална организация, Генералната конфедерация на труда (CGT), над 1 милион души са излезли на улицата.
Le syndicat CGT annonce «plus d'1 million» de manifestants dans toute la France
Suivez notre direct ➡️ https://t.co/s0G09iNLkh pic.twitter.com/NJPyjroyMz— Le Parisien (@le_Parisien) September 18, 2025
В Париж и други градове, включително Нант, Рен, Лион и Марсилия, демонстрациите прераснаха в насилие - радикални демонстранти разбиха магазини и банкови клонове. Полицията задържа протестиращи и използва сълзотворен газ.
Министерството на вътрешните работи разположи над 80 000 полицаи и жандармеристи, както и бронирани машини и дронове, за да поддържат реда.