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Най-малко двама души са пострадали при стрелба в Първа техническа гимназия в сръбския град Крагуевац, съобщава сръбското издание "Новости". Нападателят е бил бързо обезвреден и задържан от пристигналите на място полицейски екипи.

Нападението е станало тази сутрин около 08:00 часа местно време. По официални данни на Полицейското управление в Крагуевац в резултат на стрелбата има двама ранени - единият е пострадал най-вероятно от огнестрелно оръжие, а вторият - от счупено стъкло.

Органите на реда уточниха, че извършителят е 17-годишен ученик от същото училище, който е стрелял с малокалибрена пушка във фоайето на сградата.

В ранните часове след инцидента сръбските медии, позовавайки се на агенция "Танюг" и новинарски репортажи, съобщаваха по неофициална информация, че въоръженият е навлязъл в училището и е открил огън по жени от помощния персонал, като една от служителките е била простреляна в крака.

По данни на разследващите е имало и съмнения, че младежът е направил опит да нападнал по-голям брой ученици. От полицията и медиите обаче потвърдиха, че нито един ученик не е пострадал.

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Пострадалата жена е транспортирана за спешна медицинска помощ в Университетския клиничен център в Крагуевац.

Районът около учебното заведение остава отцепен. Полицейските сили са на терен и работят за пълното изясняване на всички факти и обстоятелства около нападението.

Преди 3 години ученикът Коста Кецманович нахлу в Основно училище "Владислав Рибникар" с огнестрелно оръжие.

На 3 май, малко преди 9 ч. в училището, което посещаваше, Коста Кецманович на място уби първо охранителя, дежурните ученици, а след това влезе в своя клас, където продължи да стреля.

На място тогава загинаха осем ученици и охранителят, а едно момиче по-късно почина от раните си. Тогава Коста Кецманович рани още петима ученици и учителка по история.

Към момента нападателят се намира в психиатрична болница. Неговите родители бяха осъдени на първа инстанция на дългогодишни затворнически присъди, но Апелативният съд в Белград отмени тази присъда и нареди на Висшия съд в Белград да проведе ново дело.

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