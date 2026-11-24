17-годишен нахлу с пушка в училище в Сърбия, ранени са двама души (видео)
Полицията е арестувала нападателя на място
Чуйте статията:
Най-малко двама души са пострадали при стрелба в Първа техническа гимназия в сръбския град Крагуевац, съобщава сръбското издание "Новости". Нападателят е бил бързо обезвреден и задържан от пристигналите на място полицейски екипи.
Балканите
Нападението е станало тази сутрин около 08:00 часа местно време. По официални данни на Полицейското управление в Крагуевац в резултат на стрелбата има двама ранени - единият е пострадал най-вероятно от огнестрелно оръжие, а вторият - от счупено стъкло.
Органите на реда уточниха, че извършителят е 17-годишен ученик от същото училище, който е стрелял с малокалибрена пушка във фоайето на сградата.
В ранните часове след инцидента сръбските медии, позовавайки се на агенция "Танюг" и новинарски репортажи, съобщаваха по неофициална информация, че въоръженият е навлязъл в училището и е открил огън по жени от помощния персонал, като една от служителките е била простреляна в крака.
По данни на разследващите е имало и съмнения, че младежът е направил опит да нападнал по-голям брой ученици. От полицията и медиите обаче потвърдиха, че нито един ученик не е пострадал.
Пострадалата жена е транспортирана за спешна медицинска помощ в Университетския клиничен център в Крагуевац.
Районът около учебното заведение остава отцепен. Полицейските сили са на терен и работят за пълното изясняване на всички факти и обстоятелства около нападението.
Преди 3 години ученикът Коста Кецманович нахлу в Основно училище "Владислав Рибникар" с огнестрелно оръжие.
На 3 май, малко преди 9 ч. в училището, което посещаваше, Коста Кецманович на място уби първо охранителя, дежурните ученици, а след това влезе в своя клас, където продължи да стреля.
На място тогава загинаха осем ученици и охранителят, а едно момиче по-късно почина от раните си. Тогава Коста Кецманович рани още петима ученици и учителка по история.
Към момента нападателят се намира в психиатрична болница. Неговите родители бяха осъдени на първа инстанция на дългогодишни затворнически присъди, но Апелативният съд в Белград отмени тази присъда и нареди на Висшия съд в Белград да проведе ново дело.