17-етажна жилищна сграда в Ню Йорк се срути частично в 08:13 местно време, предаде Би Би Си.

САЩ

Пожарната служба определя инцидента, който се е случил на Александър Авеню близо до 135-та улица в Бронкс, като "сериозна извънредна ситуация".

Пожарникарите продължават да разкопават развалините, използвайки дронове и кучета, за да се уверят, че няма хора, заклещени отдолу, съобщава Си Би Ес. Според информацията е имало експлозия, засипала с тухли, климатици и други отломки близките сгради, тротоара и улицата отдолу.

Няма съобщения за пострадали, съобщават властите в Ню Йорк.

Блокът е част от комплекс от 11 сгради на общината за обществено настаняване с 3500 жители.

