17-етажна жилищна сграда в Ню Йорк се срути частично след експлозия (видео)
Все още няма данни за причината, няма съобщения за пострадали
17-етажна жилищна сграда в Ню Йорк се срути частично в 08:13 местно време, предаде Би Би Си.
САЩ
Пожарната служба определя инцидента, който се е случил на Александър Авеню близо до 135-та улица в Бронкс, като "сериозна извънредна ситуация".
Пожарникарите продължават да разкопават развалините, използвайки дронове и кучета, за да се уверят, че няма хора, заклещени отдолу, съобщава Си Би Ес. Според информацията е имало експлозия, засипала с тухли, климатици и други отломки близките сгради, тротоара и улицата отдолу.
#BreakingNews: Video shows debris outside a building in The #Bronx. A News 12 viewer reported an explosion.— News12BX (@News12BX) October 1, 2025
Watch News 12 for the latest updates. - https://t.co/p3JddYzupC pic.twitter.com/QPrwVTyIpg
Няма съобщения за пострадали, съобщават властите в Ню Йорк.
Блокът е част от комплекс от 11 сгради на общината за обществено настаняване с 3500 жители.