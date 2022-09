Седемнайсет души загинаха при пожар в ресторант в североизточния китайски град Чанчун, предаде Асошиейтед прес, като се позова на властите.

До момента не е ясно каква е причината за възникването на огъня.

Пламъците са избухнали малко след полунощ днес във високотехнологичната индустриална зона Цзинюе, добавя БТА.

Трима пострадали са настанени в болница.

Причините за пожара се разследват.

