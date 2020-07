164 чифта бели медицински обувки бяха подредени днес пред Белия дом. Акцията е в памет на сестрите, загубили живота си в битката срещу COVID-19.

Инициативата е на членове на най-големият съюз за регистрирани медицински сестри в САЩ, предаде Си Ен Ен, цитирана от Нова теливизия.

По време на бдението медици призоваха сенаторите да приемат плана за подпомагане на американската икономика в условията на криза. Той бе предложен от Демократите и е на обща стойност 3 трилиона долара. Наред с много други мерки, в него са включени средства и за увеличаване производството на лични предпазни средства, от които болниците имат остра нужда.

Само преди два месеца пред сградата, в която се помещава президентът Доналд Тръмп, при подобна акция бяха поставени 88 чифта такива обувки.

Днес лесно може да се пресметне с колко са се увеличили жертвите сред медицинските сестри в страната.

"Two months ago, there were 88 pairs of shoes placed in front of the White House to represent the number of nurses who had died in the fight against the novel coronavirus [...]. On Tuesday, [there were] 164 pairs of nurses' shoes. #COVID19https://t.co/PgY1HBKYJh