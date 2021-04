Шестнайсет деца и двама възпитатели са пострадали при нападение на въоръжен с нож в детска градина в китайския автономен регион Гуанси-Джуан, предаде ТАСС.

Инцидентът е станал в 14 часа местно време, съобщи изданието Global Times, като се позова на информация от китайски медии.

Две от децата са в тежко състояние. Нападателят е задържан, а инцидентът се разследва.

Все още няма информация за причините за поредното кърваво нападение в детска градина в страната.

JUST IN - Massacre in China. Knifeman attacks kindergarten in Beiliu, China. 16 kids, 2 teachers reportedly injured. Suspect detained.pic.twitter.com/gWCnidvooR

През 2019 г. при подобен инцидент пострадаха деца и възпитатели в друга детска градина в Югозападен Китай. Тогава мъж нахлу в детското заведение и ги напръска с корозивна течност. Повече от 50 деца бяха приети в болница за лечение.

А през 2018 г. 28-годишен мъж уби двама ученици, по пътя им към вкъщи. Нападателят, който бил тормозен в същото училище в провинция Шанси, когато бил дете, е екзекутиран през същата година.