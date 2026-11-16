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Огромни вълни отново връхлетяха вчера крайбрежието на американския щат Калифорния, като заляха плажове и улици и наложиха затварянето на популярни кейове, предаде Асошиейтед Прес.

Националната метеорологична служба на САЩ предупреди, че в района на залива на Сан Франциско височината на вълните може да достигне 10,6 метра. Метеоролозите предупредиха също за опасни подводни течения и внезапно появяващи се огромни вълни.

"Стойте далеч от водата, не се качвайте върху скали и вълноломи и никога не обръщайте гръб на океана!", призова службата в социалните мрежи.

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В събота в окръг Сан Матео, южно от Сан Франциско, бяха регистрирани вълни с височина над 15,2 метра. Огромните вълни обаче не отказаха сърфистите, които се възползваха от условията на известния сред любителите на този спорт плаж Маверикс, близо до Хаф Мун Бей.

По на юг шерифската служба на окръг Санта Круз издаде предупреждение за евакуация в района на крайбрежния град Капитола, който беше тежко засегнат от мощното вълнение.

В Южна Калифорния няколко кея, включително във Вентура, Манхатън Бийч, Хънтингтън Бийч и района Пасифик Бийч в Сан Диего, бяха затворени през почивните дни заради огромните вълни.

В залива Ла Хоя край Сан Диего, известен с морските лъвове, които обитават брега му, водата заля плажа и достигна до стълбището, водещо към пясъчната ивица.

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