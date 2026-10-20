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Четиринадесет души загинаха, а седем бяха ранени след срутване в незаконна златна мина в Югозападна Колумбия, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти.

Инцидентът е станал в селския район Чамберо на община Санта Барбара де Искуанде, в департамент Нарино.

Операциите по търсене и спасяване приключиха, заяви губернаторът на Нарино Луис Алфонсо Ескобар, цитиран от БТА.

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Той призова националното правителство, Националната служба за мините и Министерството на енергетиката и мините да ускорят процеса на легализиране на нелегалните мини, за да се подобрят условията на труд и стандартите за безопасност.

През август 13 души загинаха при подобен инцидент в град Поликарба, също в провинция Нарино.

В селските райони на Колумбия е широко разпространен нелегалният и нерегламентиран добив, при който често липсва подходяща инфраструктура за безопасност, което води до чести смъртоносни инциденти.

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