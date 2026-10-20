Той призова националното правителство, Националната служба за мините и Министерството на енергетиката и мините да ускорят процеса на легализиране на нелегалните мини, за да се подобрят условията на труд и стандартите за безопасност.
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През август 13 души загинаха при подобен инцидент в град Поликарба, също в провинция Нарино.
В селските райони на Колумбия е широко разпространен нелегалният и нерегламентиран добив, при който често липсва подходяща инфраструктура за безопасност, което води до чести смъртоносни инциденти.