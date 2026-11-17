Добавете ни като предпочитан източник в Google
Facebook
Viber
Messenger
WhatsApp
X
Telegram
LinkedIn
Mail
Pinterest
Copy link
Чуйте статията:
13-годишно момиче загина, след като бе
, чийто шофьор бягал от полицията, в южната германска провинция Бавария, предаде ДПА, като с позова на властите. блъснато от автомобил
Тийнейджърката, която вървяла по тротоар, била изхвърлена в жив плет. Момичето било открито от пожарникари, но извиканите на място екипи за спешна медицинска помощ не успели да я спасят.
Инцидентът станал в град Зайлауф, близо до Ашафенбург.
Полицаи се опитали снощи да спрат колата, тъй тя била обявена за издирване. 32-годишният шофьор обаче не
, но и ускорил. само не се подчинил на заповедите да спре
По време на гонката шофьорът изпреварил друго превозно средство отдясно, излязъл на тротоара и се ударил в същия автомобил, преди да се блъсне в друго превозно средство отпред. Майка и 6-годишно дете, пътуващи във втората кола, получили леки наранявания, като били прегледани на място.
Денят в няколко минути
Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.
По предварителните данни 13-годишното момиче е било блъснато, докато шофьорът се опитвал да избяга по тротоара.
Мъжът и неговият 34-годишен спътник били задържани. Те са получили наранявания и получават медицинска помощ в болница.
Добавете ни като предпочитан източник в Google
Facebook
Viber
Messenger
WhatsApp
X
Telegram
LinkedIn
Mail
Pinterest
Copy link
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.