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13-годишно момиче загина, след като бе блъснато от автомобил, чийто шофьор бягал от полицията, в южната германска провинция Бавария, предаде ДПА, като с позова на властите.

Тийнейджърката, която вървяла по тротоар, била изхвърлена в жив плет. Момичето било открито от пожарникари, но извиканите на място екипи за спешна медицинска помощ не успели да я спасят.

Инцидентът станал в град Зайлауф, близо до Ашафенбург.

Полицаи се опитали снощи да спрат колата, тъй тя била обявена за издирване. 32-годишният шофьор обаче не само не се подчинил на заповедите да спре, но и ускорил.

По време на гонката шофьорът изпреварил друго превозно средство отдясно, излязъл на тротоара и се ударил в същия автомобил, преди да се блъсне в друго превозно средство отпред. Майка и 6-годишно дете, пътуващи във втората кола, получили леки наранявания, като били прегледани на място.

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По предварителните данни 13-годишното момиче е било блъснато, докато шофьорът се опитвал да избяга по тротоара.

Мъжът и неговият 34-годишен спътник били задържани. Те са получили наранявания и получават медицинска помощ в болница.

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