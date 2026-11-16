Огънят обхвана четириетажна сграда с ресторанти и жилища в Тайланд. Пожарникарите се бориха два часа с пламъците, а причините за трагедията все още се разследват.

2246 Снимка: Социалната мрежа "Х"

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Най-малко 11 души загинаха, а други 16 бяха ранени при голям пожар, избухнал през нощта в четириетажна сграда с търговски обекти и жилищни помещения на популярния туристически остров Пукет в Южен Тайланд. Това съобщиха местните полицейски власти, цитирани от Франс прес.

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Огънят е пламнал около 3:30 часа местно време (22:30 ч. бълг. вр.) в района на Патонг, известен с оживения си нощен живот, многобройните ресторанти, хотели и заведения, които привличат туристи от цял свят.

По информация на полицията пожарът е обхванал сграда, в която са се помещавали ресторанти и жилища. На мястото са били изпратени противопожарни екипи, които са успели да овладеят пламъците след приблизително два часа.

"На пожарникарите им отне два часа да овладеят пожара, като по-късно те откриха телата на 11 души. Сред тях има както тайландци, така и граждани на Мианма", съобщи пред АФП представител на полицията в Патонг.

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ଫୁକେଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ୧୧ ମୃତ। ୩୬ ଆହତ। ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଟୁରିଷ୍ଟ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୁକେଟର ପାଟୋଙ୍ଗରେ ଥିବା ଏକ ୪ ମହଲା କମର୍ସିଆଲ ସପହାଉସରେ ଭୀଷଣ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ମଟରସାଇକେଲ ରେଣ୍ଟାଲ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟରାତିରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ ୪ ମହଲା ବିଲଡିଂକୁ ବ୍ୟାପିଗଲା। ୨ ଘଣ୍ଟା ପରେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। #PhuketFire #Thailand #Patong #11Killed #OverNightFire #MotorbikeRentalShop — Naxatra News (@NaxatraNewsOdia) November 16, 2026

Причините за пожара се разследват, а 16 души, които са вдишали дим или са получили наранявания от строшени стъкла, бяха настанени в болница, допълни представителят на силите на реда.

Районът привлича както чуждестранни туристи, така и голям брой работници от съседни държави, включително Мианма.

Въпросът с безопасността в баровете и нощните клубове в Тайланд отдавна поражда притеснения, отбелязва АФП.

През юли тази година бар, препълнен с посетители, избухна в пламъци заради късо съединение, като по данни на властите загинаха около 40 души.

Една от най-тежките подобни трагедии в страната остава пожарът в дискотека в столицата Банкок по време на новогодишните празници през 2009 година. Тогава загинаха 67 души, а над 200 са ранени.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.