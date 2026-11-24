Сняг има и на Витоша, и в Стара планина, очакват се нови снеговалежи до края на седмицата

1673 Снимка: Изображение колаж, генерирано с помощта на ИИ

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Истинска зима настъпи във високите части на Рила. Сняг затрупа хижа "Мальовица", съобщават от Българския туристически съюз (БТС) на страницата си във Фейсбук.

От организацията споделиха снимка и видеоклип, показващи зимната обстановка в района на хижата. Снежната покривка е преобразила планинския пейзаж.

"Ето колко сняг има днес край хижа "Мальовица"! Добре че успяхме да заредим хижата с дърва, докато времето беше хубаво", пишат от БТС.

"И в снежните дни хората от БТС на място продължават да палят камината и да посрещат туристите с безплатен топъл чай", допълват от туристическия съюз.

Хижа "Мальовица" се намира на около 1960 метра надморска височина в Северозападна Рила и е сред популярните места за любителите на планинския туризъм.

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Зимата вече се усеща и във високите части на Пирин.

Сняг на Муратово езеро в Пирин Снимка: Фейсбук страницатао "Пирин планина - Банско"

Според метеорологичните модели снежната покривка на връх Вихрен, най-високия връх в планината (2914 метра), е около 5 сантиметра. Днес температурите там се очаква да останат между минус 16 и минус 10 градуса.

Сняг на Муратово езеро в Пирин Снимка: Фейсбук страницатао "Пирин планина - Банско"

Сняг има и на Витоша. По данни на Планинската спасителна служба (ПСС) тази сутрин в района на Алеко са измерени 3 сантиметра сняг, а температурата в 8 часа е била минус 11 градуса.

На връх Ботев в Стара планина снежната покривка е 4 сантиметра, показват данните на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

След преминаването на студения атмосферен фронт температурите в планините се понижиха значително. Днес максималната температура на 1200 метра надморска височина ще бъде около минус 1 градус, а на 2000 метра - около минус 6 градуса. Ще духа силен до бурен северозападен вятър.

Сняг на Витоша Снимка: Фейсбук

Според прогнозата на НИМХ утре ще бъде студено, но без валежи. Сутрешните температури ще бъдат от минус 8 до минус 3 градуса, а дневните - между 5 и 10 градуса.

В нощта срещу четвъртък в западните райони на страната отново ще завали сняг. С последващото затопляне валежите в Северозападна България и по високите полета ще се превърнат в дъжд, като ще има условия за образуване на поледици. Валежите ще обхванат и голяма част от Южна България.

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