Министерството на културата е предприело спешни действия за спиране на сделката след търг в Естония

6360 Снимка: Окръжна прокуратура в Пловдив

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Мощехранителница от XVII век с дарителски надпис за Бачковския манастир "Успение Богородично", открадната през 1999 г., е върната в България след международна операция в Естония. Културната ценност е получена от българска делегация на 11 ноември в Талин, съобщиха от Министерството на културата.

Сигнал за предстояща продажба на мощехранителницата на търг в Естония е подаден през май 2026 г. до Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство" към Министерството на културата. Ведомството е предприело спешни действия за спиране на сделката.

Снимка: Министерство на културата

Мощехранителницата е с изключително висока научна, историческа и художествена стойност за българската държава, изработена е през XVII в. Тя е била открадната заедно с други предмети от Бачковския манастир през 1999 г, посочват от културното ведомство.

След кореспонденция с Естонския съвет за национално наследство в Талин и включването на специализираните дирекции на Министерството на вътрешните работи и Окръжната прокуратура в Пловдив са приети представените от българските институции доказателства за произхода на предмета и незаконния му износ, посочват от Министерството на културата.

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Снимка: Окръжна прокуратура в Пловдив

Връщането е извършено в рамките на международна операция на 11 ноември в изпълнение на европейска заповед за разследване, издадена от България. В българската делегация са участвали Александър Трайков, главен директор на Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство" към Министерството на културата, главен комисар Боян Раев и главен инспектор Виктор Кирев от сектор "Престъпления срещу културно-историческите ценности" при Главна дирекция "Национална полиция", както и инспектор Вяра Вучкова от сектор "Организирана престъпност" на отдел "Интерпол" към дирекция "Международно оперативно сътрудничество" на МВР. Операцията е ръководена от Окръжната прокуратура в Пловдив, Евроджъст и компетентните правоохранителни структури на Естония.

От Министерството на културата благодарят на подателя на сигнала, на директора на Естонския съвет за национално наследство Марилин Микерсон, както и на служителите на граничната полиция и полицията на Естония за сътрудничеството.

Снимка: Министерство на културата

"Ефективното международно сътрудничество и координираните действия на българските и естонските институции показват ангажираността на Министерството на културата, Прокуратурата и Министерството на вътрешните работи на Република България в противодействието на престъпленията срещу културното ни наследство и в опазването на националното и европейското културно богатство, необходимостта от засилване на взаимодействието с други държави, както и укрепване на капацитета на специализираните дирекции", отбелязват от Министерството на културата.

Снимка: Министерство на културата

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