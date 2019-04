Офталмолози откриха в окото на 29-годишна тайванка 4 живи пчели, които се хранели от сълзите ѝ, съобщава британският в. "Мирър".

Пациентката, представена само с името Хе, успяла да спаси зрението си благодарение на факта, че бързо потърсила лекарска помощ.

През деня жената разчиствала гроба на член от семейството си, когато почувствала пареща болка в окото. Хе си помислила, че в окото й просто е попаднала малко пръст от бурените. Промила го, но болката не стихнала, и вечерта решила да посети болница.

Халиктидна пчела

Снимка: The Packer Lab - Bee Tribes of the World/Wikimedia